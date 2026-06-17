El Elche da la espalda a Rafa Mir tras su condena y anuncia la extinción de su contrato

49 palabras. No han hecho falta más para escenificar el giro del posicionamiento del Elche respecto a Rafa Mir, futbolista que ha militado en la entidad franjiverde durante la temporada 2025-2026 y que el pasado lunes fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones.

"El Elche Club de Fútbol ha ejecutado la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral, que fueron acordadas con el Sevilla FC y el jugador", inicia el comunicado oficial publicado por la entidad ilicitana en su página web, dado a conocer en la noche de este miércoles, dos días después de la condena.

"Asimismo, el club condena de forma rotunda cualquier acto de violencia y expresa su absoluto respeto al procedimiento judicial", completa el escrito, sin ni siquiera alcanzar el medio centenar de palabras. No ha hecho falta más.

Giro con Rafa Mir

Durante la temporada, el Elche ha defendido al que ha sido su jugador, contratado el pasado verano procedente del Sevilla, en calidad de cedido con opción de compra, basándose en el derecho de presunción de inocencia de este. La dura condena ha provocado un giro radical en el posicionamiento de la entidad, que durante el curso no tuvo problemas en apoyar a Mir, en público y en privado, pese al proceso judicial que tenía en contra.

La integración de Mir en el Elche fue tal que la propiedad, encabezada por Christian Bragarnik, llegó a dar casi por segura la ejecución de su opción de compra, que era muy asequible, pensando sobre todo en una posible venta futura. Un plan que se vino abajo en varios tiempos, primero por el bajón en el rendimiento deportivo del murciano, que terminó siendo suplente en los partidos decisivos de la temporada, y posteriormente por el juicio y la severa condena.

El Elche tenía guardada en todo momento la cláusula de extinción de contrato en la cesión de Rafa Mir, en caso de que, como así ha sido, tanto el juicio como la publicación de la sentencia se produjesen durante el tiempo en que el delantero formara parte del club. El contrato que une a ambas partes concluía el 30 de junio. Mir no volverá al Elche.

Queda por ver ahora cómo se resuelve su futuro, ya que el propio futbolista anunció, a través de sus redes sociales, que recurrirá la sentencia en su contra, que no es firme. Lo hará ante el Tribunal Supremo, en un proceso que se alargará y durante el que le costará encontrar equipo, puesto que el plan del Sevilla es intentar desprenderse del año de contrato que le resta con ellos.

Rafa Mir se da un polémico baño de masas tras su denuncia racista / Áxel Álvarez

De momento, no hay más reacciones por parte del Elche, que ha esperado a disponer de la sentencia para estudiarla y emitir este comunicado de 49 palabras, en el que no se hace referencia a algunas de las decisiones tomadas por el club respecto al jugador, al que ahora da la espalda, durante los meses que ha sido un futbolista franjiverde acusado de agresión sexual y no condenado.