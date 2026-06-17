El campo de fútbol-7 de Son Caliu recibe el nombre de Juan Juan Girón

El campo de fútbol 7 de Son Caliu ya lleva de forma oficial el nombre de Juan Juan Girón. Coincidiendo con la celebración de la fiesta de final de temporada del club, se llevó a cabo este martes el acto institucional de descubrimiento de la placa conmemorativa, dando cumplimiento al acuerdo aprobado en la sesión plenaria del Ajuntament de Calvià en octubre de 2025.

Se trata de un reconocimiento que nace de una propuesta popular y que ha contado con el firme respaldo de numerosos clubes deportivos, empresas y asociaciones del municipio, reflejando el profundo afecto que la comunidad profesaba hacia el homenajeado.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, fue el encargado de descubrir la placa junto a Betty Oliver, viuda de Juan Juan Girón, en un momento de enorme carga emotiva que ha desatado la ovación por parte de los asistentes, entre los que se encontraban familiares, directivos, jóvenes deportistas y vecinos de la zona.

Momento en el que se descurbió la placa en Son Caliu / Ayuntamiento de Calvià

Juan Juan Girón fue un miembro extraordinariamente estimado y recordado en el asociacionismo vecinal del municipio. Su vinculación con el CF Son Caliu fue máxima: ejerció como entrenador del club durante 10 años y formó parte de su junta directiva durante una legislatura de cuatro años. Además, sus dos hijos varones han crecido deportivamente en la entidad, jugando en el club desde niños. Su entrega y carácter le hicieron ser una figura muy querida por todos los niños a los que entrenó a lo largo de una década.

Durante su intervención, el alcalde Juan Antonio Amengual destacó la calidez humana de Girón, señalando que «era una persona muy cercana con el club y con los niños, que se hacía querer. Y eso se nota, eso se respira hoy aquí». El primer edil añadió que «Juan era, mucho antes de esta placa, un verdadero ilustre de Calvià; una persona que representa los valores del deporte, del compañerismo, de saber vivir en sociedad no haciendo gala de ello, sino transmitiéndolo a los más jóvenes. Y eso no tiene precio».

Con el nuevo nombre de esta instalación deportiva, el Ajuntament de Calvià se asegura que el legado humano y deportivo de Juan Juan Girón permanezca vivo como referente para las futuras generaciones de deportistas del municipio.