Adrián Guirado y Verónica Castro ganan las ‘40 Voltes a la plaça de Muro’

Adrián Guirado y Verónica Castro, atletas de la Penya Santa Eulària de Eivissa, se adjudicaron las ‘40 Voltes a la plaça de Muro’, prueba ancestral que se disputa en la denominada Revetla de Sant Joan. Tomaron parte en la carrera 150 participantes de todas las categorías.

La prueba, que ha sido ganada por los mejores atletas de todas las épocas, tuvo como vencedor este martes por la noche a Adrián Guirado, que se hizo con el triunfo por quinta vez consecutiva. El atleta local Paco Tugores, uno de los mejores mediofondistas de la historia del atletismo balear, acabó en segundo lugar y Joan Jaume Torrandell completó el podio.

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En la categoría femenina, Verónica Castro fue la ganadora, clasificándose segunda Marga Ferragut –nacida en sa Pobla y residente en Muro–, completando el podio Esperança Seguí.