Atletismo
Adrián Guirado y Verónica Castro ganan las ‘40 Voltes a la plaça de Muro’
La carrera reunió a 150 participantes de todas las categorías este martes por la noche
Adrián Guirado y Verónica Castro, atletas de la Penya Santa Eulària de Eivissa, se adjudicaron las ‘40 Voltes a la plaça de Muro’, prueba ancestral que se disputa en la denominada Revetla de Sant Joan. Tomaron parte en la carrera 150 participantes de todas las categorías.
La prueba, que ha sido ganada por los mejores atletas de todas las épocas, tuvo como vencedor este martes por la noche a Adrián Guirado, que se hizo con el triunfo por quinta vez consecutiva. El atleta local Paco Tugores, uno de los mejores mediofondistas de la historia del atletismo balear, acabó en segundo lugar y Joan Jaume Torrandell completó el podio.
En la categoría femenina, Verónica Castro fue la ganadora, clasificándose segunda Marga Ferragut –nacida en sa Pobla y residente en Muro–, completando el podio Esperança Seguí.
- Qué hacer si encuentras una serpiente de herradura en Mallorca: guía básica ante una especie invasora en expansión
- Un muerto y un herido grave en una colisión frontal en el Segundo Cinturón de Palma
- Ana Fuster es la única mujer mallorquina de la nueva promoción de Llaves de Oro de Baleares: 'El lujo es comer pan moreno de Búger con sobrassada casera en un velero viendo la Catedral mientras cae el sol
- Eclipse solar en Mallorca: Prohens prepara restricciones en la Serra de Tramuntana en un día de 'máxima presión turística
- El Ayuntamiento de Palma inicia el proceso de traspaso de saldo de la Tarjeta Ciudadana a la Tarjeta Única
- Noche de Sant Joan 2026 en Palma: programa de actividades, actuaciones y horarios
- Palma se prepara para Alejandro Sanz: así funcionarán los buses para llegar a Son Moix
- Piden nueve años de cárcel a un hombre por violar al hermano pequeño de 13 años de un amigo en Consell