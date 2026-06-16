El Taurons Naranja del Mallorca Waterpolo se proclama campeón del Torneo WP BEACH Mallorca

El Taurons Naranja del Mallorca Waterpolo Club es el ganador del I Torneo WP BEACH Mallorca, una competición que ha reunido durante el fin de semana a diferentes equipos en una cita marcada por el espectáculo, la intensidad competitiva y el gran ambiente alrededor del waterpolo en formato beach.

El conjunto mallorquín firmó una gran actuación durante todo el torneo y culminó su participación imponiéndose en la final al CN Banyoles B, que finalizó en segunda posición. El podio lo completó el equipo máster del CN Molins, que consiguió la medalla de bronce tras una destacada competición.

La entrega de galardones contó con la presencia del director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom, y de la presidenta de la Federación Balear de Natación, Núria Perea, que fueron los encargados de entregar los premios a los equipos destacados.

Imagen de un partido del I Torneo WP BEACH Mallorca / Federación Balear de Natación

El I Torneo WP BEACH Mallorca ha permitido cerrar un fin de semana apasionante de beach waterpolo, con partidos muy disputados, una gran respuesta de los participantes y un ambiente espectacular. La competición ha supuesto, además, una excelente oportunidad para impulsar una modalidad atractiva, dinámica y cercana al público, con capacidad para seguir creciendo en próximas ediciones.

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Desde la organización se ha valorado muy positivamente el desarrollo del torneo y la implicación de equipos, deportistas, técnicos, árbitros, voluntariado e instituciones. La experiencia deja una sensación muy positiva y muchas ganas de repetir el próximo año, consolidando el WP BEACH Mallorca como una cita de referencia dentro del calendario deportivo balear.