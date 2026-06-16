El Palma Futsal cierra una etapa: adiós a Rivillos y Lín

Con la temporada 2025/26 ya finalizada, el Illes Balears Palma Futsal comienza a trabajar en la planificación del próximo curso. El objetivo del club pasa por mantener la mayor parte posible del bloque actual para seguir construyendo sobre el trabajo realizado durante esta temporada y consolidar un proyecto que ha vuelto a competir por todos los títulos hasta el final, evitando tener que afrontar una nueva reconstrucción profunda de la plantilla.

En este contexto, el club ya puede confirmar las dos primeras bajas de cara a la temporada 2026/27. Mario Rivillos y Lín ponen fin a su etapa como jugadores del Illes Balears Palma Futsal tras finalizar sus respectivos contratos.

Mario Rivillos cierra una etapa de cuatro temporadas en Palma en la que se ha convertido en una de las grandes referencias del vestuario y en uno de los futbolistas más importantes del ciclo más exitoso de la historia del club.

Llegado en el verano de 2022 procedente del Levante UD FS, Rivillos asumió desde el primer día un papel protagonista dentro de aquel equipo que estaba a punto de cambiar la historia del fútbol sala europeo. Con su experiencia, liderazgo y capacidad competitiva, el internacional español fue una pieza fundamental en la conquista de las tres UEFA Futsal Champions League consecutivas logradas por el club.

Además, el torrejonero se marcha siendo, junto a Carlos Barrón y Luan Muller, el jugador con más títulos en la historia de la entidad. A nivel individual, también logró convertirse en el futbolista con más UEFA Futsal Champions League conquistadas de la historia, con un total de cinco títulos continentales.

Lín celebra un gol en Son Moix / Palma Futsal

Junto a la baja ya conocida de Rivillos, el club también confirma la salida de Lín, quien llegó el pasado verano como último refuerzo de la plantilla aportando una de las trayectorias más prestigiosas y reconocidas del fútbol sala español.

A sus 39 años, el jugador segoviano aterrizó en Palma para aportar precisamente aquello que había definido toda su carrera: experiencia, liderazgo, carácter competitivo y una mentalidad ganadora imprescindible para un grupo joven que afrontaba una temporada cargada de retos y cambios.

Aunque asumió un papel más secundario sobre la pista, su importancia dentro del vestuario fue absoluta. Lín se convirtió desde el primer día en una figura de referencia para los jugadores más jóvenes, ejerciendo como uno de los líderes naturales del grupo y contribuyendo a mantener el nivel de exigencia que caracteriza al club.

Su paso por Palma se cierra tras una temporada en la que ha contribuido a la conquista de la Copa Intercontinental, además de alcanzar las finales de la UEFA Futsal Champions League y de la Supercopa de España.