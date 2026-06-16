Nofre Riera apuntala el lateral izquierdo del Atlético Baleares

Nofre Riera ya es balearico. El lateral de Manacor recala en las filas de Óscar Troya procedente del Poblense, donde viene de disputar 33 partidos esta pasada temporada en los que ha marcado 4 goles y ha repartido 4 asistencias. Sin duda, su gran papel en sa Pobla a las órdenes del nuevo entrenador del Atlético Baleares le han valido al defensor para convencer a la dirección deportiva del equipo de Ciutat.

Nofre es un futbolista con una amplia experiencia en el fútbol balear y un profundo conocimiento de la categoría, habiendo jugado en Segunda RFEF con el Poblense la temporada pasada y con la SD Ibiza en las temporadas anteriores. Además, el lateral también ha defendido los colores del Manacor, del Constància y del Felanitx, sumando más de 350 partidos como futbolista. Sin duda, un bagaje que refuerza su característica regularidad, velocidad y capacidad para incorporarse al ataque desde el carril izquierdo.

Marc Julià: "Nofre aportará energía, calidad y mucha velocidad por banda"

“Nos llena de satisfacción poder contar para la próxima temporada con un futbolista ‘Producte Balear’ que nos aporta frescura, sacrificio, oficio y mucha velocidad por banda", declara Marc Julià, director deportivo del Atlético Baleares.

Desde la dirección del club balear valoran que el lateral llega al equipo blanquiazul "en plena madurez futbolística, tras tres grandes temporadas en Segunda RFEF con la SD Ibiza y la pasada campaña en la UD Poblense, donde firmó 4 goles y 4 asistencias", y añaden que su objetivo será "aportar energía, calidad y profundidad al carril izquierdo".

Julià reconoce que Nofre "ha sido monitorizado por la dirección deportiva durante las últimas temporadas" y añade valor a su fichaje por conocer a Óscar Troya de la pasada temporada. El director deportivo sentencia y afirma que "encaja a la perfección en los valores principales de este ilusionante proyecto del Atlético Baleares para la temporada 2026/27”.