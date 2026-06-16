Éxito de participación en el Campeonato Balear y Máster de natación

Eivissa fue el escenario, los días 13 y 14 de junio, del Campeonato de Baleares de Natación Artística 2026 y del Campeonato de Baleares Máster, celebrados en la piscina de Es Raspallar. La competición reunió a clubes de diferentes islas y permitió ver el trabajo desarrollado durante toda la temporada por deportistas, técnicos y entidades de la natación artística balear.

El Campeonato de Baleares contó con participación en categorías prealevín, alevín, infantil, junior y absoluta, con rutinas de equipo, combinado, dúo, solo y rutina acrobática. La competición mostró el crecimiento de la modalidad desde las edades de formación hasta las rutinas de mayor exigencia técnica, en una disciplina que combina precisión, coordinación, fuerza, flexibilidad, expresión artística y capacidad competitiva.

Además, esta cita autonómica llega en un momento especialmente importante del calendario, pocas semanas antes de los Campeonatos de España. Por ello, el Campeonato de Baleares supone una oportunidad fundamental para que los clubes puedan valorar el estado real de sus rutinas, ajustar la ejecución, reforzar la sincronización, corregir detalles técnicos y llegar a la cita nacional con una preparación más afinada.

En el Campeonato de Baleares, el Club Mallorca Sincro fue el club más destacado del medallero, con un total de 13 medallas: 8 oros, 4 platas y 1 bronce. La entidad mallorquina firmó una actuación especialmente sólida en las categorías infantil y junior, con victorias en diferentes modalidades.

Entre las actuaciones destacadas estuvo la de la reciente subcampeona de Europa infantil Júlia Villalonga Lluch, del Club Mallorca Sincro, que participó como titular en el Dúo Libre Infantil junto a Marta Roux Salom, logrando la primera posición con una puntuación total de 255.1037 puntos. Júlia también formó parte del Combinado Infantil del Club Mallorca Sincro, que se impuso con 418.8337 puntos, confirmando una temporada de gran nivel competitivo y una progresión muy relevante dentro de la natación artística balear.

El C.N. Eivissa consiguió una amplia presencia en podios en el Campeonato Autonómico, con 8 medallas en total: 4 platas y 4 bronces. El C. Mediterranea completó también una competición muy sólida, con 6 medallas: 2 oros, 3 platas y 1 bronce. Por su parte, el C.E. Sincro Inca sumó 5 medallas, con 3 oros, 1 plata y 1 bronce, destacando especialmente en combinado prealevín y en rutinas absolutas.

El C.D. Sincro Ibiza también tuvo una presencia importante en el podio, con 5 medallas: 1 oro, 1 plata y 3 bronces, confirmando su fortaleza en las categorías de base. El C.N. Calvià logró 2 oros en categoría absoluta, mientras que el C.N. Artística Lloseta consiguió 1 oro en la rutina acrobática junior.

En conjunto, el Campeonato de Baleares dejó un total de 40 medallas repartidas entre siete clubes. El Club Mallorca Sincro encabezó el medallero, seguido por el C.N. Eivissa, el C. Mediterranea, el C.E. Sincro Inca, el C.D. Sincro Ibiza, el C.N. Calvià y el C.N. Artística Lloseta.

Imagen de uno de los ejercicios del Campeonato de Baleares / Federación Balear de Natación

La cita de Eivissa también incluyó el Campeonato de Baleares Máster de Natación Artística, una competición de especial relevancia para la modalidad. La categoría máster representa mucho más que una continuidad deportiva: es una muestra del compromiso de deportistas que siguen entrenando, compitiendo y aportando experiencia, identidad de club y cultura deportiva a la natación artística balear.

En categoría máster, el Club Mallorca Sincro volvió a ser el club con mayor número de medallas, con 6 podios: 4 oros y 2 platas. El C. Mediterranea consiguió 4 medallas, con 2 oros y 2 platas. El C.N. Eivissa sumó 2 medallas, con 1 oro y 1 plata, mientras que el C.D. Sincro Ibiza logró 5 medallas, con 1 plata y 4 bronces.

Sumando ambas competiciones, el Club Mallorca Sincro cerró la cita de Eivissa como el club con mayor número de medallas, con 19 podios en total: 12 oros, 6 platas y 1 bronce. El C.N. Eivissa alcanzó las 10 medallas, con 1 oro, 5 platas y 4 bronces. El C. Mediterranea también sumó 10 medallas, con 4 oros, 5 platas y 1 bronce. El C.D. Sincro Ibiza llegó igualmente a 10 medallas, con 1 oro, 2 platas y 7 bronces.

El C.E. Sincro Inca cerró la doble cita con 5 medallas, repartidas en 3 oros, 1 plata y 1 bronce. El C.N. Calvià sumó 2 oros y el C.N. Artística Lloseta consiguió 1 oro. En total, entre el Campeonato de Baleares y el Campeonato Máster se contabilizaron 57 medallas.

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La competición volvió a demostrar el buen momento de la natación artística balear, tanto por el nivel de las rutinas como por la amplitud de participación en categorías de base, absolutas y máster. La cita de Eivissa sirvió para cerrar una etapa importante de la temporada autonómica, preparar con mayor precisión los próximos Campeonatos de España y reforzar el crecimiento de una modalidad que sigue ganando calidad, presencia y proyección en las Islas Baleares. El Campeonato de Baleares y el Campeonato Máster han vuelto a mostrar el compromiso de los clubes con la formación, la competición, la continuidad deportiva y la promoción de la natación artística.