Enric Mas se pone a prueba en la Vuelta a Suiza

Enric Mas vuelve a la competición. El ciclista mallorquín correrá la Vuelta a Suiza que se disputa desde este miércoles hasta el domingo y en la que todas las miradas estarán puestas sobre el esloveno Tadej Pogacar. El de Artà comparece en las carreteras alpinas tras un Giro de Italia en el que no tuvo las mejores sensaciones y que terminó con una sensación fría. Aun así, Enric afronta la carrera de esta semana acompañado de un equipo con plenas garantías con el que esperan poder hacer un buen papel.

El gran favorito de la Vuelta a Suiza es el esloveno Tadej Pogacar, quien realizará el último test antes del Tour de Francia. El ciclista del UAE aprovechará las cinco etapas en Suiza para afinar su puesta a punto de cara a su gran objetivo de la temporada en la que se verá las caras con el danés Jonas Vingegaard. "Fuerte y motivado", expresó el campeó del mundo tras su concentración en Sierra Nevada. Y es que 'Pogi' probará su estado de forma esta semana en 5 jornadas que ofrecen montaña, una contrarreloj individual y alguna opción para los velocistas.

Primoz Roglic, Antonio Tiberi, Tom Pidcock y Richard Carapaz se presumen como principales rivales del esloveno, aunque en la lista de participantes también destacan nombres como Mathieu Van der Poel o Lenny Martínez. Todos ellos se medirán en una Vuelta a Suiza que está compuesta por cinco etapas en formato de circuito cerrado con los mismos puntos de salida y llegada y un total de 633,5 kilómetros.

La cuarta y la quinta etapa copan el protagonismo de la carrera con una crono de 23,7 kilómetros en Aarburg y la prueba reina de la Vuelta respectivamente. La última jornada (5ª etapa) será decisiva en un circuito muy duro con 4.216 metros de desnivel en sólo 150 kilómetros con el Col de la Croix, de categoría especial, como gran juez de la etapa. Con 3 vueltas al circuito, los aspirantes al maillot de líder y a la clasificación general deberán sobreponerse a la dureza del recorrido para conseguir el mejor resultado posible.