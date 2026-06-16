La Copa del Rey Mapfre supera los 100 equipos y convierte Palma en la capital mundial de la vela

La Copa del Rey Mapfre rompe la barrera del centenar de inscritos. La regata más importante del Mediterráneo ha cumplido las previsiones de participación, conformando seis clases altamente competitivas y superando ya las cien embarcaciones apuntadas, que representan a cerca de una veintena de países.

Del martes 4 al sábado 8 de agosto, los equipos competirán por cada milla y cada manga programada en busca de los títulos de campeones de la 44 Copa del Rey Mapfre.

Manu Fraga, director del Real Club Náutico de Palma, destacó: “Volver a superar la cifra de los cien inscritos es un éxito que demuestra la fortaleza y el prestigio de la Copa del Rey Mapfre. Contar con seis clases muy competitivas, con una elevada participación en cada una de ellas y una gran representación internacional, es el resultado del intenso trabajo que realiza diariamente todo el comité organizador desde que finaliza la edición anterior”.

“Además, el hecho de que el Campeonato del Mundo de ORC se haya celebrado hace apenas un mes en Italia nos motiva aún más para que la Copa del Rey Mapfre se convierta en una auténtica reválida mundialista, ya que tres de los cuatro campeones del mundo estarán presentes en la bahía de Palma para enfrentarse a una potente flota española que no participó en la cita mundialista italiana”, añadió Fraga.

Cinco grandes actos sociales en ocho días

Además de su intenso programa deportivo y de competición, la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre contará con una destacada agenda social que arrancará el sábado 1 de agosto con la presentación oficial y el ya tradicional corte de cinta en la Sala Magna del Real Club Náutico de Palma, acto que simboliza el inicio oficial de la regata.

El domingo 2 de agosto tendrá lugar una de las principales novedades de esta edición: el estreno del documental Cáscara de Nuez, dirigido por Miguel Ángel Tobías. La producción narra la experiencia de trece personas —once de ellas sin experiencia previa en navegación y que ni siquiera se conocían entre sí— que completaron una travesía de 3.700 millas a través del océano Atlántico.

La proyección se celebrará a las 20:30 horas en la terraza principal del club, sobre la gran pantalla del escenario, de nueve metros de ancho por tres de alto y con tecnología 4K.

El lunes 3 será el turno del tradicional cóctel de bienvenida para armadores, patrocinadores, invitados y medios de comunicación, que se celebrará en el incomparable marco de los jardines del Hotel de Mar Gran Meliá, con la bahía de Palma como telón de fondo.

El jueves 6 se celebrará el ya clásico Cóctel de Blanco by Mapfre, que tendrá lugar en la terraza y la piscina del Real Club Náutico de Palma. La velada contará con un concierto en directo, manteniendo la tradición de desvelar en el último momento la identidad del artista o grupo invitado.

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Finalmente, el sábado 8 de agosto tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios de esta 44ª edición. Una vez más, el Palacio de la Almudaina será el escenario de este solemne acto, que estará presidido por el Rey Don Felipe.