De la WNBA a Son Moix: Sika Koné cierra la plantilla del Azulmarino

Sika Koné se convierte en la última figura para completar la ecuación clave que representará al Azulmarino durante el curso 26/27, su primer año en la máxima categoría del baloncesto femenino español. Koné es la séptima incorporación del club balear en este mercado estival y se incorporará una vez finalizada la WNBA.

El cartel publicitario de Son Moix ha expuesto el último nombre que faltaba por confirmar. Sika Koné, pívot de 23 años, ha protagonizado el último anuncio del equipo mallorquín cerrando así la plantilla conformada por las cuatro jugadoras que permanecen otro año más bajo las órdenes de Alberto Antuña: María España Almendro, Alba Torrens, Carmen Grande e Iris Mbulito; y por las que apuestan por el proyecto: Klara Holm, Kayla Alexander, Belén Arrojo, Alima Dembélé, Blanca Millán y Morgan Green.

Para poder ver al combinado en acción, el club ya dispone de la opción de obtener el abono de la próxima temporada a un precio reducido que estará disponible hasta el 15 de agosto. A través de la página de Ticketmaster y a partir de este lunes en la tienda de Azulmarino situada en la calle Bonaire se podrán conseguir las diferentes opciones disponibles.

Sika Koné aterriza en el conjunto balear en su mejor momento. Tras haber participado en 29 encuentros, la jugadora promedió durante los 30:12 minutos por partido en la pasada temporada 15,6 puntos, cazó 8’8 rebotes y obtuvo una media de 20’6 tantos de valoración. Las actuaciones de Koné con el CAB Estepona durante la fase regular de liga 25/26 la han permitido en convertirse en la quinta máxima anotadora, la segunda mejor reboteadora y la tercera jugadora con mayor valoración del año.

La nacida en Bamako ha sido galardonada en dos ocasiones con el ‘MVP’ de la temporada, tras los cursos 23/24 y 25/26. Además, Koné ha establecido un récord histórico en la Liga Femenina Endesa, alcanzando una valoración de 52 en un partido contra Lointek Gernika, el máximo de la temporada pasada y situado como la quinta mejor marca de la competición. Desde su debut profesional en 2019, la maliense suma 25 premios ‘MVP’ de la Jornada en la Liga Femenina Endesa: 15 con el SPAR Gran Canaria, 7 con el Perfumerías Avenida y 3 con el CAB Estepona.

La pívot debutó con su selección en el año 2021 y desde entonces ha ganado dos medallas: un bronce en la edición del Afrobasket 2023 y una plata en la edición del 2025. Por otra parte, la jugadora combina su experiencia en España con la WNBA y ya se ha expuesto a los más grandes escenarios en la Euroleague.