Proyecto pionero en Balears: La UIB y la Fundació Miquel Jaume crean el primer equipo universitario femenino de fútbol sala

La Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han firmado este lunes un convenio de colaboración que permitirá la creación de un equipo femenino de fútbol sala integrado exclusivamente por estudiantes universitarias. El acuerdo, con una duración inicial de cuatro temporadas, supone una apuesta pionera para impulsar el deporte femenino universitario en las Illes Balears y reforzar la conexión entre la práctica deportiva y la formación académica.

El objetivo principal de esta iniciativa es ofrecer a las estudiantes universitarias la posibilidad de compaginar sus estudios con la práctica del fútbol sala federado dentro de una estructura estable y de alto nivel. A través de este acuerdo, las jugadoras podrán desarrollar su carrera deportiva sin renunciar a su formación académica, contando con el apoyo de dos entidades comprometidas con el crecimiento personal y profesional de las jóvenes deportistas.

Además de competir en categoría federada, el nuevo equipo representará a la Universitat de les Illes Balears en los Campeonatos de España Universitarios (CEU) de fútbol sala femenino, reforzando la presencia de la institución académica en el ámbito deportivo nacional.

La colaboración pone especial énfasis en la formación integral de las jugadoras y en la transmisión de valores como la igualdad de oportunidades, la inclusión, el respeto, el compromiso y el trabajo en equipo. De este modo, el proyecto trasciende el ámbito puramente competitivo para convertirse en una herramienta de desarrollo personal y social.

Las estudiantes que formen parte del equipo podrán integrarse en el programa de deportistas universitarios de la UIB, acceder de manera gratuita a las instalaciones deportivas universitarias y obtener reconocimiento académico mediante créditos ECTS. Asimismo, el acuerdo contempla la implantación progresiva de becas de matrícula y otras ayudas complementarias destinadas a favorecer la continuidad de las deportistas en el ámbito universitario.

La Universitat de les Illes Balears aportará las instalaciones deportivas, la estructura académica y el apoyo necesario para la participación en los Campeonatos de España Universitarios, mientras que la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal asumirá la gestión deportiva del equipo, el cuerpo técnico, las equipaciones y los costes derivados de la competición federada.

La creación de este equipo supone un paso histórico para el fútbol sala femenino universitario en las Illes Balears. La unión entre la experiencia deportiva y social de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal y la capacidad formativa y de proyección de la UIB permitirá construir una estructura estable que facilite a las estudiantes competir al máximo nivel sin renunciar a su formación académica.

Adrià Muntaner: “Hoy es un día histórico para la UIB”

El vicerrector de Proyección Social y Cultural de la Universitat de les Illes Balears destacó la importancia del acuerdo alcanzado con la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal y el valor que supone unir el ámbito académico y el deportivo en un mismo proyecto.

“Hoy es un día histórico para la UIB porque nos aliamos con un club como el Palma Futsal, que ha demostrado una búsqueda constante de la excelencia, un valor que desde la universidad también perseguimos”, señaló. Muntaner subrayó además que la iniciativa permitirá fomentar la práctica deportiva entre las estudiantes universitarias y contribuir a reducir las desigualdades de acceso que todavía existen en el deporte femenino. “Esta alianza pone de manifiesto nuestro compromiso por generar espacios donde las estudiantes puedan desarrollar una actividad físico-deportiva y, al mismo tiempo, reducir las barreras que históricamente han limitado la participación de las mujeres”, añadió.

José Tirado: “Queremos construir un proyecto único y a largo plazo”

Por su parte, el presidente del Illes Balears Palma Futsal destacó el carácter diferencial de una iniciativa que une a la Fundació Miquel Jaume y a la Universitat de les Illes Balears para impulsar un equipo femenino universitario.

“Somos dos entidades que vamos a dar un paso adelante. Queremos hacer un proyecto a largo plazo, bonito y sobre todo único”, afirmó Tirado. El dirigente explicó que el club llevaba tiempo buscando la manera de reforzar su compromiso con el fútbol sala femenino, pero apostando por una fórmula diferente a la habitual. “Podríamos haber creado simplemente un equipo femenino, pero queríamos hacer algo distinto. A nivel social, este proyecto encajaba perfectamente y nos permitía diferenciarnos”, explicó.

El presidente señaló que la intención es construir unos cimientos sólidos desde el inicio, con una visión de crecimiento progresivo. “Empezamos desde cero, pero con una ilusión enorme. Queremos crear una estructura estable que vaya creciendo con el tiempo y que permita a las estudiantes compaginar deporte y formación”, aseguró.

Además, Tirado destacó el potencial que puede tener esta iniciativa a medio y largo plazo tanto para la universidad como para el propio fútbol sala balear. “Ojalá dentro de unos años podamos estar compitiendo en una categoría nacional. Queremos que la UIB se sienta identificada con este proyecto y que también pueda convertirse en un polo de atracción para talento de fuera. El objetivo es que no solo tengamos grandes estudiantes que jueguen a fútbol sala, sino también jugadoras de fútbol sala que quieran venir a estudiar a la UIB”, concluyó.