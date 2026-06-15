Pilotades | Arenal y PE Sant Jordi, nuevos equipos de Tercera División

El Arenal y el PE Sant Jordi de Eivissa lograron ayer el ascenso a la Tercera División al ganar sus respectivas finales ante el Sant Jordi y el Pòrtol. Los primeros ganaron por un espectacular 1-5 y remontaron el 0-2 de la ida y los de Marratxí no tuvieron suerte, ya que su rival igualó la eliminatoria (1-0) en el minuto 90 y en la prórroga marcó el 2-0 definitivo.

Gran campaña del Pòrtol a pesar de perder

El Pòrtol, que ha hecho de la mano de Silvestre del Río una temporada ejemplar, quedándose por primera vez en las puertas del ascenso, alineó a Pau Bujosa, Joan Martínez, Alejandro Ramírez, Miquel Sirera, Raúl Zafra, José Ramírez, Alejandro Latorre, Marc Campins, Rubén Merlín, Pau Canals y Amador.

Alineaciones en el duelo Sant Jordi-Arenal

En la otra final, las alineaciones fueron: por el Sant Jordi que entrena Iván Oliver, Verger, Tomás Gallardo, Sergio Roque, Tomeu Llinás, Olmedo, Miquel Fiol, Cameron, Gary, Alejandro Pons y Alex Valiente. Y por el Arenal del técnico Andrés Troya: Lluc Ramis, David García, Nico, Adri Pericás, Adri Ferreira, Castaño, Valentino, Marc Bonet, Camacho, Yossoupha y Nahuel, informa B. Vich.

El Pollença i Port sube a la División de Honor

El Pollença i Port consiguió el ascenso de la Regional Preferente a la División de Honor al volver a ganar al Pla de na Tesa por 2-0 (en la ida le venció por 1-2 en Marratxí). El Pollença i Port, que entrena Nacho Llompart, alineó a Mario, Joan Mateu, Ballesteros, Joan García, Llorenç Serra (Tapia) (Xumet), Riusech, Perelló, Carmona (Herrera), Nadal, Jaume Vallespir (Dani Muñoz) y Jaume Pinto. Por su parte, el Pla de na Tesa del entrenador Biel Pons puso en juego a Gregori, Ozuna, Huertas (Ángel Pérez), José Martínez, Guillen, Cristian Alfaro (Pedro Pérez), Perelli, Samuel, Brian, Marc Sampol e Iván Alfaro (Marc Calafell).

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Los partidos de ayer cierran la temporada

Los partidos de ayer fueron los últimos oficiales que se disputaron de la temporada 2025-26. Ahora todos los equipos tienen descanso mientras las directivas y entrenadores ya perfilan la siguiente campaña. El fin de fiesta en las categorías base, de cadetes a prebenjamines, será el próximo lunes 29 de junio en el campo de Son Malferit, donde se celebrará la Fiesta de los Campeones y se premiará a los mejores de esta Liga. Un acto que organizan la Federació de Futbol de les Illes Balears y Diario de Mallorca.