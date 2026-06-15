Panini tranquiliza sobre la falta de cromos y álbumes del Mundial en Mallorca: "Todos los puntos de venta estarán abastecidos esta semana"

La fiebre por los cromos y álbumes del Mundial ha provocado problemas de abastecimiento en numerosos puntos de venta de Mallorca durante las últimas semanas. La elevada demanda tanto de niños como de adultos ha hecho que muchos se encontraran con dificultades para comprar sobres y comenzar o completar sus colecciones. Sin embargo, desde Panini España lanzan un mensaje de tranquilidad.

El director general de la compañía en España, Lluís Torrent, en una entrevista a Diario de Mallorca asegura que la situación se está normalizando: "Hemos ido sirviendo mucho producto y en las Islas Baleares esta semana tiene que estar todo tranquilizado. Se está regularizando y tenemos prevista la llegada de producto para que todos los puntos de venta estén abastecidos".

""Es un boom. Ha habido momentos y días en los que el stock se ha acabado", reconoce.

Un éxito en todo el mundo

El fenómeno no se limita a España. Según explica Torrent, la colección oficial del Mundial está registrando cifras extraordinarias en numerosos mercados internacionales: "Ha sido una sorpresa satisfactoria este boom tan importante. Estamos en 130 países y también está pasando en Portugal, Chile (que no está clasificada para el Mundial), Brasil, México y muchos otros países".

Importancia del papel en plena era digital

El director general de Panini en España también destaca que el éxito de la colección demuestra que los productos físicos siguen teniendo una gran capacidad de atracción incluso en una época dominada por la tecnología: "En un momento en el que parece que todo lo digital se lleva el protagonismo, en nuestro producto no es así".

Lejos de considerarlas una amenaza, Torrent cree que las redes sociales están contribuyendo a impulsar la popularidad de los cromos: "Las nuevas tecnologías nos ayudan a comunicar nuestro producto. Hay muchas publicaciones de usuarios mostrando cómo abren los sobres o enseñando sus colecciones. Nos ayudan a hacerlo más popular".

¿Existen cromos más difíciles?

Una de las preguntas más repetidas a lo largo de los años entre los coleccionistas es si existen cromos más difíciles de conseguir. Sin embargo, Torrent desmiente categóricamente que existan con una tirada inferior al resto:"Todos los cromos son igual de fáciles de conseguir. Es un mito que haya algunos más difíciles de imprimir. Los imprimimos todos por igual".

Como ejemplo, recuerda un caso reciente visto en redes sociales: "El otro día vimos a un coleccionista que abrió media docena de sobres y le salieron tres Messi. No hay ningún cromo castigado".

El valor de los cromos repetidos

Torrent cuenta que él también hace la colección y que, en su caso, ya la ha completado. Asegura que los cromos repetidos también son muy importantes: "Si no te sale ningún repetido es malo, porque con los repetidos puedes intercambiar con tus compañeros o amigos".

Destaca también la capacidad de fomentar las relaciones sociales entre los coleccionistas y los jóvenes: "Una de las potencialidades de la colección es la sociabilidad. Alguien tímido que lleva repetidos al colegio puede convertirse en el rey de la clase porque tiene algo que intercambia".

Considera también que aportan un componente educativo: "Ayudan a utilizar bien el dinero que los padres dan a los niños. Tienen que decidir entre comprar cromos, caramelos o chucherías. También fomentan el orden y la organización".

Messi, Cubarsí y Lamine Yamal

Como coleccionista, Torrent también tiene sus preferencias personales dentro del álbum: "Sinceramente, el cromo que más ilusión me ha hecho que esté es Messi. Estábamos convencidos de que era su último Mundial, aunque con esta gente nunca se sabe".

Además, destaca la presencia de algunos de los grandes talentos del fútbol español: "Me gusta mucho Cubarsí, que es de una población muy cercana a la sede de Panini en España. O también Lamine Yamal".