TENIS
Nadal aclara su futuro tras la retirada: "No estoy preparado para entrenar"
El ganador de 22 Grand Slam se muestra dispuesto a compartir su experiencia y conocimientos en su academia, pero no como técnico principal
Rafael Nadal ha vuelto a pronunciarse sobre una de las preguntas que más se repiten desde su retirada: si algún día se convertirá en entrenador de un jugador profesional. Y, por el momento, la respuesta sigue siendo negativa.
Durante su participación en el podcast Served, presentado por el exnúmero uno del mundo Andy Roddick, el ganador de 22 títulos de Grand Slam explicó que actualmente no se ve asumiendo el compromiso que exige acompañar a un tenista durante toda la temporada. "Todavía no estoy preparado para acompañar a un jugador en particular a diario. Soy plenamente consciente de ello", reconoció el manacorí.
Nadal explicó que su vida actual está centrada en múltiples proyectos y responsabilidades, algo que le impide dedicar el tiempo y la energía necesarios para ejercer como entrenador a tiempo completo. "Tengo mucho que hacer actualmente y no puedo dedicarme por completo a un solo jugador. Así están las cosas", añadió.
Eso no significa que el español se haya alejado del tenis. Al contrario. Nadal aseguró que sigue disfrutando del contacto con los jugadores y que siempre está dispuesto a compartir experiencias y conocimientos cuando se lo solicitan.
"Por supuesto, siempre estoy encantado de intercambiar ideas con los jugadores. Si alguno de ellos desea venir a la academia unos días, estaré feliz de recibirlo", explicó.
De hecho, varios nombres importantes del circuito ya han pasado por la Rafa Nadal Academy para entrenar o intercambiar impresiones con el balear. "Iga Swiatek y Sascha Zverev ya han venido, y también he hablado con otros varios jugadores", reveló.
Según explicó Nadal, muchos de ellos le consultan cuestiones relacionadas con la gestión de la presión, los momentos difíciles o determinados aspectos de la carrera profesional. "Me pidieron consejos y opiniones sobre cómo gestioné ciertas situaciones y problemas. De hecho, yo mismo he vivido muchas de las cosas que ellos están viviendo ahora", señaló.
Por eso, aunque no contemple convertirse en entrenador principal de ningún jugador, sí disfruta ejerciendo un papel más cercano al de mentor o consejero. "Es un placer poder ayudarles en la medida de lo posible", concluyó.
Por ahora, Nadal seguirá vinculado al tenis desde la distancia, compartiendo su experiencia con las nuevas generaciones, pero sin asumir todavía el exigente compromiso que supone acompañar a un jugador durante todo el año por el circuito.
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