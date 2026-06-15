España-Cabo Verde, en directo: la Roja ataca la portería de Vozinha, pero no encuentra el gol (0-0)

El primer paso hacia la segunda estrella de campeona del mundo para España lo da este lunes 15 de junio ante Cabo Verde, sin complejos en su primera participación, en un duelo en el que dos figuras clave como Lamine Yamal y Nico Williams podrían tener minutos, pero desde el banquillo.

Siga en directo el debut del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026.

Minuto 60: toca España en el centro del campo. Centra Fabián directamente a las manos de Vozinha.

Semedo, Duarte y Da Costa se preparan para entrar al partido. Serán los primeros cambios de Cabo Verde.

Ahora es Laporte el que lo intenta desde fuera del área. Se empiezan a desesperar los jugadores de la Roja, que no encuentran el gol.

Fabián remata de cabeza prácticamente solo en el área pequeña otro centro de Pedri. El balón lo atrapa sin dificultad Vozinha.

Jovane Cabral tiene problemas físicos. El árbitro le pide que salga del terreno de juego.

Oyarzabal trata de sorprender desde fuera, pero la pelota se va al lateral de la portería.

De la Fuente sigue el partido de pie desde la banda. De vez en cuando mira al banquillo en busca de opciones para que la Roja marque el primer gol.

Minuto 52: centro de Pedri desde la derecha, a las manos de Vozinha. El portero que viste de amarillo se está ganando por el momento el título del mejor del partido.

Roba Pedri en el centro del campo. Tira de nuevo Fabian, otra vez desviado arriba.