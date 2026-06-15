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Atletismo

Alex Justín Durán y Luz Tesuri se imponen en la XXXIV Milla de Muro-Joan Comes

Joan Barceló, Claudia Van Boven, Martí Ceballos y Alzina Escribano vencieron en las categorías Sub20 y Sub16

Charly Outón y Susana Fernández dominaron en la categoría de veteranos

Podium de la Milla de Muro

Podium de la Milla de Muro / Ponç Bover

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Ponç Bover

Palma

El felanitxer Alex Justín Durán (Atlas) y la hispano-argentina Luz Tesuri (Vicky Foods) fueron los vencedores de la XXXIV Milla de Muro-Joan Comes, disputada el pasado domingo bajo la organización del Mallorca Nord y el Ayuntamiento de Muro, dentro del programa de las Festes de Sant Joan.

Durán, considerado el mejor ochocentista balear de la actualidad, firmó la victoria con un tiempo de 4:25.6, aunque lejos del récord de la prueba, establecido en 4:16. La segunda posición fue para el ibicenco Adrián Guirado (Penya Sant Eulària), con 4:28.6, mientras que Dani Espada (Atlas) completó el podio con un registro de 4:52.2.

En categoría absoluta femenina, Luz Tesuri se adjudicó el triunfo con un tiempo de 5:08.7. La segunda plaza fue para Mar Vallés (AZ Sports Binissalem), que paró el cronómetro en 5:31.4.

Imagen del podium de la Milla de Muro

Imagen del podium de la Milla de Muro / Ponç Bover

En la categoría masculina sub-18/sub-20, la victoria correspondió a Joan Barceló Mas (S’Hostal Montuïri), con 4:54.9, seguido de Esteve Picó (Speed Club), que finalizó en 4:57.3. Entre las féminas de estas categorías, se impuso Claudia Van Boven (Pegasus), con 5:46.7, por delante de su compañera de equipo Laura Martorell, segunda con 5:53.5.

En sub-16 masculino ganó Martí Ceballos (Atlas), con un tiempo de 5:23.6, mientras que en categoría femenina la vencedora fue Alzina Escribano (AZ Sports Binissalem), con 6:08.4.

La competición también contó con una destacada participación de atletas veteranos. Charly Outón Besada (CA Inca) fue el ganador absoluto de esta categoría con una marca de 4:49. En el grupo de 40 a 49 años se impuso Carlos Coll (Amistat), con 4:51.3. En mayores de 50 años, Outón volvió a liderar la clasificación, seguido por Llorenç Seguí (Sóller-Tòfol Castanyer), con 5:17.3, y Manolo Picó (S’Hostal Montuïri), con 5:26.1.

En veteranas, la ganadora absoluta y de la categoría de 40 a 49 años fue Susana Fernández (Sporting Calvià), con un registro de 5:48.9. La segunda posición correspondió a María Ramis (S’Hostal Montuïri), con 6:01.3. En la categoría de mayores de 50 años, la victoria fue para Mónica Di Bartolomeo (Atlas), que completó la distancia en 7:23.0.

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La prueba, que mantienen vivas las hermanas Bel y Margalida Portells, sigue siendo la única milla urbana de las que se disputaban años atrás y la única que conserva premios en metálico.

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