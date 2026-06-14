Xavi Cañellas y Anita Stenberg se hacen con la Clàssica d’Estiu

Xavier Cañellas, del Arabay, y Anita Stenberg, del IK Hero, fueron ayer domingo los dos vencedores absolutos de la “Clàssica d’Estiu”, prueba en ruta que se celebró bajo la organización del CC Artanenc.

La carrera masculina se desarrolló sobre un trazado sinuoso de 95 kilómetros con 59 participantes aunque 27 de ellos abandonaron antes de la conclusión en una carrera marcada por la fuga de un grupo cabecero de seis unidades que llegó a meta con casi dos minutos y medio de ventaja respecto a los primeros perseguidores. En la llegada, Cañellas aventajó en siete segundos al ganador de la edición del pasado año, Roberto Ledesma, con Miquel Riera en la tercera plaza; todos ellos de la categoría élite.

En el cuarto puesto llegó Martí Mir, primer sub 23, seguido de los masters Gastón Montenegro y Álex Martínez. Por su parte, Jordi Artigues y Sergi Amengual dieron tiempo al pelotón. El ganador absoluto se hizo con el premio de los sprints especiales, mientras que Ledesma se impuso en la general de montaña.

La carrera femenina se desarrolló sobre un itinerario de 40 kilómetros con 18 participantes y 3 abandonos. Tal como ocurriera el sábado en Muro, la noruega Anita Stenberg y la mexicana Mariel Mejía fueron las dominadoras al cruzar la meta con un minuto y veinte segundos respecto a Francesca Marcús. De esta forma, la ganadora, además de confirmar su buena condición física, firma un gran fin de semana con su segundo triunfo absoluto. Después de las tres primeras, todas élite, llegaron las máster Maria Antònia Barceló, Susana Sevillano y Silvia Grey. En la novena plaza entró la mejor sub 23, Paula Barceló.