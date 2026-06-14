Nike de Font conquista la victoria en el ‘Gran Premi de Manacor’

Nike de Font, con Toni Valls, conquistó este domingo el triunfo en la 68 edición del ‘Gran Premi de Manacor’ con unas tribunas a reventar, ovacionando en la última recta al ejemplar de la Cuadra Morro-Calvo.

El reciente vencedor del ‘Gran Premi Nacional’ firmó el doblete en las dos grandes clásicas para los tres años, en una prueba donde el profesional de Campos fue a asegurar en la salida tras el autostart para no tirar por la borda la victoria en esta prueba.

Con este triunfo, Toni Valls firma su segundo éxito en esta clásica, tras la victoria que logró con Jaragadi CL en 2022, mientras que la dupla Jaume Morro-Mateu Calvo sellan su segunda victoria juntos tras el logrado con Dream de Font en 2016.

En segundo lugar finalizó Natan de Font, con el menorquín Josep Carreras, mientras que en la tercera plaza del podio finalizó Nancy Atac, con Joan Toni Riera, en un final de carrera que no estuvo exento de polémica en la que estuvieron involucrados Nostro Veix, Nico de Font y la yegua de Ca’n Tanca, donde una revisión por parte de los comisarios al final de carrera no varió el resultados final.

Por su parte, el rey de la ‘Regularitat’, Goliat de Clide, con Tomeu Mascaró, logró un nuevo triunfo en el Municipal, el número 57 de su historial deportivo.