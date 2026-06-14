Gabriel Domingo y Anita Stenberg dominan en el Memorial Bernat Capó

Gabriel Domingo, ciclista máster 30 del Grup Esportiu Es Port de Ciutadella, fue el gran triunfador de la carrera de primer nivel del Memorial Bernat Capó de ciclismo, que se celebró este sábado en Muro con motivo de sus fiestas populares en honor a Sant Joan, mientras que la noruega afincada en Mallorca Anita Stenberg se impuso en la carrera para féminas. La tarde se inició con más de una hora de retraso por la ausencia de médico, que fue cubierta por una de las participantes en la carrera para féminas

Fueron 24 los ciclistas que participaron en la carrera de primer nivel para completar 35 vueltas sobre el tradicional circuito urbano, caracterizado por su dureza. Prueba marcada por las distintas alternativas que se formaron al mando de la carrera. El ganador fue el mejor, siempre atento a los ataques, mostrando una magnífica condición física que le permitió meterse en los grupos que se iban formando.

El llucmajorer Llorenç Tomàs, segundo clasificado, le acompañó en las vueltas finales haciendo valer su buena punta de velocidad, mientras Paul Stubert completaba las plazas de podio por delante de los júniors Daniel Gómez e Isaac Llufriu. En la sexta plaza finalizó el ganador de la pasada edición, Roberto Ledesma, mientras David Coll fue el tercer júnior, con Martí Mir (12.º) como mejor sub-23.

La noruega Anita Stenberg, élite del IK Hero, demostró una vez más el gran nivel que atesora en su dilatada carrera a nivel internacional tanto en pista como en ruta. Muy pronto tomó el mando de la carrera para féminas junto con Mariel Mejía, iniciando una andadura que les permitió hacerse con las dos primeras plazas. La mexicana debió conformarse con el segundo puesto, mientras que Addy Bamberg completaba el podio por delante de Susana Sevillano y Julia Martínez. La mejor cadete fue Andrea Núñez, con Nuria Serra como mejor júnior.

Xavier Marí logró el triunfo en la prueba de segundo nivel. Después de ocho años lejos de la competición, mostró un gran nivel al imponerse en todos los esprints bonificados, superando a Xavier Andreu y Miquel Àngel Gelabert. En la carrera de tercera categoría, triplete de Bicicletas Caldentey con Miquel Joan Adrover por delante de Rafael García y Tomeu Ballester.

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Cadetes e infantiles compitieron conjuntamente como consecuencia de la escasa participación, con triunfo del infantil Biel Mora por delante del cadete Marc Domínguez, seguidos de Todor Gantchev, Andreu Estrany y Mark Pipkin, con Maria Prats como mejor fémina infantil. La prueba para alevines se decidió a favor de Tomàs Pons, seguido de Tomeu Verger y Lluís Mas. También compitieron los principiantes, con un nuevo triunfo de Núria Gil seguida de Pau Xampeny y Adrián Núñez.