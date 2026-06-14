Esperança Cladera firma un récord histórico en los 200 metros del nacional por clubes

Esperança Cladera, del Diputación de Valencia, volvió a sumar el sábado un nuevo título al proclamarse campeona de España por equipos de la División de Honor en Pamplona. Además, ganó los 200 metros lisos con un crono de 23.03, que supone el récord de los campeonatos.

Juan Sancha, además de Esperança, tiene un grupo de entrenamiento de buenas velocistas que también brillaron en Vallehermoso, sede del grupo de clubes que luchaban por mantenerse en la División de Honor (Ría Ferrol).

En los 100 metros lisos, Francisca Segura (Ría Ferrol) se clasificó tercera con récord personal, firmando un tiempo de 12.00. En los 200 metros lisos, Nuria Muntaner (Ría Ferrol) terminó quinta con 25.04, mientras que Maria Quetglas (Avinent Manresa) finalizó octava con 25.16. En la misma prueba, Ivana Peralta (Alcampo Scorpio Zaragoza), becada en la Blume de Madrid, fue segunda con 23.68, un buen registro.

También en Pamplona, José Ángel Pinedo (Fent Camí Mislata), que arrastra una lesión, lanzó el peso hasta 17.08 y se clasificó segundo. Su equipo, Mislata Fent Camí, fue tercero de España con su aportación.

Menorca hace historia

El sub23 menorquín Sergi Pons, que compitió el sábado en la fase de permanencia en Cornellà, se clasificó quinto con 46.90, marca que supone su mejor registro personal y la segunda mejor marca de la historia del atletismo balear, por detrás de la de Benjamín González (46.48), realizada de forma manual.

El equipo menorquín Lô Esportcelebra su ascenso a la División de Honor. / @atletismoRFEA

El equipo menorquín Lô Esport, por su parte, asciendió a la División de Honor tras finalizar el pasado sábado en tercer lugar. Con el hándicap de no puntuar en el 4x100, los de Alaior consiguieron su objetivo y el próximo año, junto con Universidad de Oviedo, estarán en la máxima categoría del atletismo nacional.