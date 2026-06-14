El I Circuito de Bicicletas Acuáticas empieza a rodar con 200 participantes en el Parc de la Mar

El Consell de Mallorca presenta el I Circuito de Bicis Acuáticas, una nueva propuesta de carreras a pedales sobre el agua, sobre este ingenioso transporte, abierta a todo el mundo y proyectada por la institución con 3 jornadas de estreno en 2026. El primer circuito ha rodado hoy en el Parc de la Mar de Palma, y ha contado con una participación de 200 personas de diferentes edades, y el apoyo de las federaciones deportivas de Piragüismo y Ciclismo.

El nuevo Circuito de Bicis Acuáticas de Mallorca consiste en una serie de pruebas diseñadas para fomentar la práctica de una nueva modalidad deportiva que combina ciclismo y piragüismo. Está abierto a la participación de todas las edades, desde los 12 años o 1,50 m de estatura mínima, y se lleva a cabo en 5 categorías: máster, adulta, cadete, infantil y promoción. Consiste en un circuito definido que los participantes tendrán que realizar en el menor tiempo posible.

Al acto de presentación, celebrado hoy a pie de lago en el Parc de la Mar, han asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y el director insular de Deportes de la institución, Toni Prats, acompañados del director general del Institut Municipal d’Esports (IME) del Ayuntamiento de Palma, David Salom, y del presidente de la Federación Balear de Piragüismo, José Francisco Riudavets, entidad colaboradora en la iniciativa.

Imagen del desarrollo de la prueba en el Parc de la Mar de Palma. / Consell de Mallorca

El presidente Llorenç Galmés ha valorado: "Desde el Consell vamos renovando la programación deportiva y esta es una de las apuestas para las próximas temporadas. La bici acuática combina técnica de ciclismo, por el rodamiento de los pedales, y también de paddle surf, por su base flotante, sobre la que mantener el equilibrio. Este año se incorporará a las actividades regulares para las personas mayores y jóvenes y, además, contará con tres carreras como esta, que son un encuentro para hacer deporte en familia".

"Se trata de una propuesta nueva del Consell de Mallorca que queremos que llegue para quedarse. Tiene un componente deportivo, lúdico y socializador. Hoy lo estrenamos en Palma, y se prevé que hagamos dos encuentros más, en Alcúdia y en el Puerto de Andratx", ha destacado el conseller Pedro Bestard. "Ya estamos ofreciendo esta nueva actividad dentro de los programas 'Viu en gran!' y tiene una gran aceptación», ha añadido.

«El Negro» González ha sido el maestro de ceremonias especial encargado de presentar el circuito, además de guiar las cinco carreras realizadas y la clasificatoria final.