Chadi Riad entra en la historia mundialista de Mallorca

Chadi Riad ya es mundialista. El central del Crystal Palace, nacido en Palma y formado en la isla, debutó este sábado en una Copa del Mundo con la selección de Marruecos y lo hizo además como titular en un escenario de máxima exigencia: el estreno de los Leones del Atlas ante Brasil, que finalizó con empate (1-1).

El defensa mallorquín, de padres marroquíes, ocupó un puesto en el eje de la zaga en un partido de enorme dificultad ante una de las grandes favoritas al título. Marruecos, semifinalista en Catar 2022, volvió a mostrar su competitividad en la gran cita y sumó un punto de prestigio en el arranque del Grupo C, en el que también están encuadradas Haití y Escocia.

La titularidad de Riad tiene además un valor histórico para el fútbol balear. El futbolista palmesano se convierte en el tercer jugador nacido en Mallorca que disputa un Mundial absoluto, después de Miquel Àngel Nadal, presente con España en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea y Japón 2002, y Marco Asensio, que jugó con la selección española en Rusia 2018 y Catar 2022.

El camino de Chadi Riad hasta este debut mundialista no ha sido sencillo. Nacido en Palma el 17 de junio de 2003, comenzó a jugar en la Escoleta del Atlético Rafal y posteriormente se incorporó al Mallorca en edad benjamín. En infantiles pasó por el San Francisco y, ya en etapa cadete, decidió no renovar con el club bermellón ante el interés de varios equipos, entre ellos un Barcelona que acabó fichándole. Una situación que provocó que no jugara durante varios meses con los mallorquinistas.

Chadi Riad persiona al delantero brasileño Thiago Igor / Sebastiao Moreira (EFE)

Sabadell, Barça, Betis y Crystal Palace

En la cantera azulgrana completó buena parte de su formación y también vivió una primera cesión al Sabadell, donde se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el primer equipo arlequinado en Segunda División. De regreso al Barça, siguió creciendo en el juvenil y en el filial hasta que Xavi Hernández le hizo debutar en Primera División en la temporada 2022/23, en un partido ante Osasuna.

Su gran salto llegó en la campaña 2023/24, cuando recaló en el Betis en busca de minutos. En el conjunto verdiblanco ofreció un rendimiento notable, se consolidó como uno de los centrales jóvenes más interesantes de la Liga y despertó el interés de la Premier League. El Crystal Palace apostó por él en el verano de 2024, aunque su etapa en Inglaterra ha estado marcada por las lesiones. Primero sufrió una lesión de rodilla que frenó su adaptación y, cuando empezaba a recuperar sensaciones, una rotura del ligamento cruzado anterior le dejó fuera durante buena parte de la temporada. En total, estuvo más de un año sin continuidad competitiva y se perdió más de 60 partidos antes de volver progresivamente al equipo.

Por eso, su presencia en el Mundial tiene todavía más valor. Marruecos ha mantenido la confianza en un central que ya venía formando parte del proyecto de futuro de la selección y que este pasado mes de enero pudo recalar en el Mallorca. Su debut mundialista ante Brasil confirma ese respaldo y coloca a Chadi Riad en una nómina muy reducida de futbolistas mallorquines que han alcanzado el mayor escaparate del fútbol internacional. A los 23 años, Riad ya comparte espacio con Nadal y Asensio en la historia mundialista de Mallorca.