Bel Calero y Toni Mercadal triunfan en la III Cursa GR221-222 por la Tramuntana

La III Cursa GR221-222 coronó el pasado 7 de junio a Bel Calero Garau y Toni Mercadalcomo vencedores absolutos de una edición que volvió a reunir a numerosos corredores y aficionados en algunos de los parajes más emblemáticos de la Serra de Tramuntana.

En categoría femenina, el podio quedó formado por Bel Calero Garau en primera posición, seguida de Aina Maria Comas y Xesca Vila. En categoría masculina, Toni Mercadal se hizo con la victoria, acompañado en el podio por Damià Ramis, segundo clasificado, y Miquel Àngel Capó, tercero.

La prueba, puntuable para la Liga Balear de Carreras por Montaña de la Federación Balear de Montañismo y Escalada (FBME), recorrió parte de la red histórica de caminos de la Gran Ruta GR221-222 y volvió a poner en valor el entorno natural y patrimonial de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. La competición contó con dos distancias adaptadas a distintos niveles de participación: una carrera de 27 kilómetros y otra de 9 kilómetros.

La jornada destacó por la gran afluencia de público tanto en las salidas de Pollença y del Monasterio de Lluc como en la línea de meta situada en Caimari, donde numerosos aficionados animaron a los participantes durante toda la jornada.

El evento fue organizado por el Club Sa Riba con la colaboración de la Federación Balear de Montañismo y Escalada (FBME), los ayuntamientos de Selva y Muro, así como los clubes Es Carboners de Caimari y la Sección de Montaña del Club Pollença.

La organización quiso expresar un agradecimiento especial a todos los voluntarios que hicieron posible el desarrollo de la prueba, así como a los efectivos de Policía Local, Protección Civil y al resto de servicios de seguridad que velaron por el correcto funcionamiento del evento y la seguridad de los corredores.

La GR221-222 continúa consolidándose como una de las citas destacadas del calendario balear de carreras por montaña, combinando deporte, naturaleza y patrimonio en un entorno excepcional.

La organización felicitó a todos los participantes por su esfuerzo y deportividad, así como a los ganadores y ganadoras por los resultados obtenidos en una de las pruebas más representativas de la Serra de Tramuntana.