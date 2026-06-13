Platas de Àngels Moreno y Marcus Cooper en el Europeo de Portugal

Los piragüistas mallorquines Àngels Moreno y Marcus Cooper Walz sumaron este sábado dos nuevas medallas para el deporte balear en el Campeonato de Europa de Sprint que se disputa en Montemor-o-Velho (Portugal). Ambos se colgaron la plata en sus respectivas finales y contribuyeron al brillante balance de la selección española en la segunda jornada de la cita continental.

La primera en subir al podio fue Àngels Moreno, que formó pareja con Viktoria Yarchevska en la final de C2 200 metros. La embarcación española completó la prueba en 44.579 segundos, un registro que solo fue superado por las ucranianas Liudmyla Luzan y Anastasiia Rybachok, que se llevaron el oro continental.

Marcus Cooper Walz, el tercero en el K4 500 español / @RFEPiraguismo

Por su parte, Marcus Cooper Walz volvió a demostrar su competitividad en las grandes citas internacionales al conquistar la medalla de plata en el K4 500 masculino junto a Adrián del Río, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. La embarcación española cruzó la meta con un tiempo de 1:18.630, exactamente el mismo que Alemania, por lo que ambas selecciones compartieron el subcampeonato de Europa. El oro fue para Hungría.

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Las dos medallas de los deportistas mallorquines ayudaron a que España completara una jornada especialmente fructífera en Portugal con seis preseas. La delegación española conquistó además los oros del K4 500 femenino y del C4 mixto, la plata de Pablo Graña en C1 200 y el bronce de Juan Valle en KL3 200 metros.