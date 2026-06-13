Pedri deslumbra en la antesala del debut de España

Luis de la Fuente está muy tranquilo antes del debut mundialista de este lunes frente a Cabo Verde en Atlanta. Su serenidad puede sorprender, pero el técnico que está encima de los jugadores día tras día tiene motivos para sentirse con confianza. Sus jugadores están respondiendo muy bien y, entre todos, destacan dos futbolistas en el centro del campo: Fabián Ruiz y Pedri.

La sala de máquinas se completa con un Rodri que debe aportar experiencia como capitán y que también ha dejado los problemas físicos que ha arrastrado a lo largo de la temporada. El jugador del City tiene muy claro su rol de comandar al equipo, si bien los interiores tienen un peso específico clave ya que deben recorrer muchos metros y estar finos en los metros finales.

En este sentido, Fabián y Pedri están pletóricos. "Vuelan en los entrenamientos", comentan a este diario fuentes próximas al vestuario. Y es que ambos han tenido una buena preparación para tener las piernas frescas de cara a esta competición.

Fabián estuvo dos meses y medio lesionado a causa de unos problemas en la rodilla izquierda. Una vez solucionados, el andaluz llegó a tiempo para jugar la recta final con el PSG. Disputó las semifinales frente al Bayern de Múnich en la Champions League y fue titular contra el Arsenal en la final, jugando el partido entero y parte de la prórroga.

De la Fuente ya avisó que la desgracia que habían tenido algunos jugadores durante la temporada tendría su cara positiva en la Copa del Mundo por tener las piernas más frescas. Este es el caso de Fabián, un jugador clave en el centro del campo de la selección.

Regularidad

Tener al mejor Fabián es un lujo, pero lo es aún más disponer de uno de los mejores futbolistas del planeta en plenitud como es Pedri González. El barcelonista ha tenido una temporada muy regular y, gracias a ganar la Liga con antelación, no tuvo que forzar en las últimas jornadas.

De la Fuente lo reservó en el amistoso ante Irak en Riazor y contra Perú ya se vio la magia del jugador de Tegueste con un gol incluido. Pedri está exhibiendo un nivel muy alto en las sesiones en Chattanooga y no puede haber mejor noticia para la selección.

España acostumbra a ganar sus partidos por su precisión en la medular y sus piezas están bien engrasadas, por lo que la sensación de poder arrancar con buen pie en la Copa del Mundo está sobradamente argumentada.

Un ataque solidario

El peso ofensivo del equipo no solo recaerá en Pedri y Fabián. Oyarzabal es un futbolista que está de dulce y también colabora en la elaboración de juego, mientras que Ferran Torres es una bendición para sus compañeros por la capacidad que tiene de trazar desmarques, presionar y abrir huecos.

La pieza que baila para el debut ante Cabo Verde, con Lamine Yamal y Nico Williams aún en el banquillo, es la del tercer punta o cuarto centrocampista, según convenga en fases del partido.

Baena parece partir como favorito por lo visto en el amistoso ante Perú, pero nadie puede olvidarse de Dani Olmo, otro futbolista que ha llegado con hambre y con el depósito de la gasolina rellenado para esta Copa del Mundo. El egarense tiene una clase exquisita y su temporada ha sido mucho mejor a la del jugador del Atlético, si bien Baena es muy del gusto del seleccionador.

La defensa y portería muy definidas

Un pequeño dilema en un once que tiene la parte de atrás decidida con Marcos Llorente y Cucurella en los laterales, junto a Cubarsí y Laporte en el eje central. En la portería estará Unai Simón, el meta de máxima confianza de Luis de la Fuente.

Un once poderoso para derrotar a Cabo Verde, un equipo físico y que intentará poner las cosas difíciles, como le demostró a Camerún en la fase de clasificación a la que superó en su grupo.

España no quiere confianzas y, si hay algún susto, el banquillo está repleto de recursos ya que los 26 jugadores están disponibles una vez que Víctor Muñoz ya se ha recuperado de sus molestias.