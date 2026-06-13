El Palma Futsal se queda sin final y sin billete para Europa tras caer en Murcia

El Palma Futsal se queda sin billete para la final por el título de Liga y sin Europa la próxima temporada. Los mallorquines cayeron por 6-3 ante ElPozo Murcia en un partido en el que llegaron a dominar en el marcador durante muchos minutos con un Charuto inspirado, pero que en la segunda parte fueron inferiores a los locales. Los de Antonio Vadillo cierran una temporada muy larga en la que pueden presumir de haber conquistado la Copa Intercontinental y de haberse proclamado subcampeones de Europa y de la Supercopa de España, además de haber llegado a las 'semis' de Liga, después de ser terceros en la fase regular, y Copa de España.

El balance es bueno, es una de las mejores campañas de su historia, pero listón de la exigencia es tan alto en el club verde pistacho que deja una sensación de que podría haber logrado todavía más. La lesión de Luan y Rivillos en momentos clave y con media plantilla nueva que no ha tenido el nivel de otros años han lastrado a un grupo al que no se le puede discutir su entrega, pero sí su rendimiento.

Los jugadores del Palma celebran un gol. / Palma Futsal

Hay jugadores que han estado lejos de lo esperado, mostrando una versión inferior a las expectativas generadas en verano, como es el caso de Lucao, Charuto y Alisson, que no han tenido el protagonismo que necesitaba el Palma. Defensivamente el equipo ha sido muy inferior al de otros años, sin Marcelo ni Neguinho, a pesar del buen hacer de un Piqueras que ha vuelto muy recuperado de la grave lesión que padeció. Esa debilidad le ha condenado en muchos partidos en los que tampoco ha tenido la pegada deseada. No obstante, ahí está su palmarés de un curso en el que ha tenido contra las cuerdas a ElPozo en la eliminatoria de semifinales y que solo cedió en Europa ante el Sporting de Portugal.

Ahora está por ver cómo se reconstruye el proyecto del próximo curso, con el bajón de que no se jugará la Champions, pero sí la Intercontinental. El presidente José Tirado y Antonio Vadillo deben replantearse qué hacer ahora para que el Palma siga luchando entre los 'grandes' del fútbol sala nacional.

Duelo intenso

El Palma firmó una gran puesta en escena y llegó a mandar en el marcador hasta en tres ocasiones (0-1, 1-2 y 2-3), aunque la reacción local y varios detalles decisivos terminaron inclinando la balanza a favor de los murcianos ante unos 4.500 espectadores.

Como ya ocurriera en los dos encuentros anteriores de la serie, el Palma golpeó primero. Charuto abrió el marcador en el minuto 7 tras imponerse a Gadeia y culminar una acción que reflejaba el buen inicio de los baleares. Los mallorquines continuaron dominando el juego y pudieron ampliar su ventaja, pero Edu Sousa evitó el segundo tanto con intervenciones de mérito ante Deivao y Lucao.

El dominio visitante no se tradujo en una renta mayor y ElPozo logró empatar por medio de Marcel de Mendonça, que ejecutó magistralmente una falta directa. Sin embargo, el Palma no tardó en responder. De nuevo Charuto apareció para devolver la ventaja a los de Vadillo tras superar a Adri Rivera y batir a Edu Sousa. El partido dio un giro poco antes del descanso con la expulsión del propio Charuto por doble amarilla. Aun así, el conjunto de Ciutat resistió y llegó al intermedio con ventaja en el marcador.

Nada más comenzar la segunda mitad, Gadeia estableció el 2-2 para los locales, pero la respuesta del Palma fue inmediata. Ernesto culminó un rápido contragolpe para firmar el 2-3 y devolver la iniciativa a los isleños. Sin embargo, apenas unos segundos después Ricardo Mayor volvió a equilibrar el encuentro en un intercambio de golpes frenético.

Con el choque completamente abierto, ambos equipos dispusieron de oportunidades, aunque fue ElPozo quien consiguió adelantarse por primera vez gracias a un potente disparo de Rafa Santos que se coló por la escuadra. Poco después, una recuperación de Marcel terminó en el 5-3, anotado por Gadeia.

El Palma no bajó los brazos y buscó la remontada utilizando a Lin como portero-jugador en los minutos finales. Los baleares asumieron riesgos en busca de la igualada, pero Adri Rivera amplió la ventaja murciana con el 6-3. Ya en los instantes finales, un tanto en propia puerta del propio Adri Rivera estableció el definitivo 6-4. Ahora llegan las vacaciones para los verde pistacho.

-- Ficha técnica:

6 - ElPozo Murcia: Edu Sousa, Gadeia, Marcel, Ricardinho y Rafa Santos -equipo inicial-, Ricardo Mayor, David Álvarez, Adri Rivera, Ligeiro, Bebe y Dener Rodrigo.

4. Palma Futsal: Dennis, Piqueras, Machado, Ernesto y Fabinho -equipo inicial-, David Peña, Lucao, Deivao, Alisson, Mateus Maia, Charuto, Lin y Carlos Barrón.

Goles: 0-1, M.7: Charuto. 1-1, M.14: Marcel. 1-2, M.18: Charuto. 2-2, M.21: Gadeia. 2-3, M.22: Ernesto. 3-3, M.22: Ricardo Mayor. 4-3, M.28: Rafa Santos. 5-3, M.32: Gadeia. 6-23, M.38: Adri Rivera. 6-4, M.39: Adri Rivera, en propia puerta.

Árbitros: Antonio Jesús García Robles y Francisco Javier Moreno Reina, del comité andaluz. Mostraron la tarjeta amarilla al local Dener Rodrigo y Adri Rivera a los visitantes Piqueras, Ernesto, Fabinho, Alisson y dos a Charuto, quien fue expulsado en el minuto 19.

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Incidencias: Tercer y definitivo partido de las semifinales en la Liga de la Primera División de fútbol sala que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 4.500 espectadores.