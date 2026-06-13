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Fútbol sala | Final por el ascenso a Segunda

El Palma Futsal B se queda sin ascenso tras perder en Mataró

El filial, que había ganado en la ida por 2-1, cede por 5-3 en el partido de vuelta de la final

El equipo catalán se fue al descanso 2-0 y sentencióa los dos minutos de la reanudación (4-0)

El técnico Ócar Tesías y los jugadores del banquillo del Palma Futsal B durante el partido en Mataró

El técnico Ócar Tesías y los jugadores del banquillo del Palma Futsal B durante el partido en Mataró / Palma Futsal

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Jaume A.

Palma

El filial del Illes Balears Palma Futsal ha cerrado esta tarde la temporada con una derrota en Mataró (5-3) que le ha dejado sin el ascenso a Segunda División. La ilusión de los jóvenes canteranos del conjunto mallorquín, que en las dos anteriores eliminatorias habían dejado en la cuneta al Tenerife Iberia Toscal y al Albacete, se frenó en seco ante el campeón de su grupo.

La esperanza era alta en el Palma Futsal B, que en el partido de ida se había impuesto por 2-1 al Futsal Gestoria Luis Mataró, campeón de su grupo y conjunto ante el que había perdido los dos partidos de la Liga regular.

Sin embargo, los catalanes no dieron pie a la sorpresa. En poco menos de diez minutos, Hermosel y Juanito pusieron cuesta arriba la final para los pupilos de Óscar Tesías. Con 2-0 se cerró un primer tiempo en el que los mallorquines buscaron, sin éxito, la remontada en un partido intenso y abierto, en el que ambos conjuntos tuvieron ocasiones.

El filial del Palma contó con un buen número de seguidores apoyándoles desde la grada

El filial del Palma contó con un buen número de seguidores apoyándoles desde la grada / Palma Futsal

Intento de remontada

Las opciones de darle la vuelta al partido se diluyeron al minuto de volver del descanso. Ponce firmó el 3-0 y, un minuto después, Juanito cercenó cualquier atisbo de reacción con el 4-0. Quedaban 18 minutos de partido y hacía falta casi un milagro. No se dio, pese a que Izan Vargas, Martínez y Sergi Pérez ajustaron el marcador hasta el 4-3.

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Era el minuto 37 y el Palma lo intentó hasta el final, pero el Mataró se defendió con acierto y Juanito, otra vez, puso la puntilla a segundos del final (5-3), cuando los mallorquines ya no tenían tiempo material para lograr lo imposible.

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