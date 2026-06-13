El Palma Futsal B se queda sin ascenso tras perder en Mataró

El filial del Illes Balears Palma Futsal ha cerrado esta tarde la temporada con una derrota en Mataró (5-3) que le ha dejado sin el ascenso a Segunda División. La ilusión de los jóvenes canteranos del conjunto mallorquín, que en las dos anteriores eliminatorias habían dejado en la cuneta al Tenerife Iberia Toscal y al Albacete, se frenó en seco ante el campeón de su grupo.

La esperanza era alta en el Palma Futsal B, que en el partido de ida se había impuesto por 2-1 al Futsal Gestoria Luis Mataró, campeón de su grupo y conjunto ante el que había perdido los dos partidos de la Liga regular.

Sin embargo, los catalanes no dieron pie a la sorpresa. En poco menos de diez minutos, Hermosel y Juanito pusieron cuesta arriba la final para los pupilos de Óscar Tesías. Con 2-0 se cerró un primer tiempo en el que los mallorquines buscaron, sin éxito, la remontada en un partido intenso y abierto, en el que ambos conjuntos tuvieron ocasiones.

El filial del Palma contó con un buen número de seguidores apoyándoles desde la grada / Palma Futsal

Intento de remontada

Las opciones de darle la vuelta al partido se diluyeron al minuto de volver del descanso. Ponce firmó el 3-0 y, un minuto después, Juanito cercenó cualquier atisbo de reacción con el 4-0. Quedaban 18 minutos de partido y hacía falta casi un milagro. No se dio, pese a que Izan Vargas, Martínez y Sergi Pérez ajustaron el marcador hasta el 4-3.

Era el minuto 37 y el Palma lo intentó hasta el final, pero el Mataró se defendió con acierto y Juanito, otra vez, puso la puntilla a segundos del final (5-3), cuando los mallorquines ya no tenían tiempo material para lograr lo imposible.