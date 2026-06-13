El Palma Futsal afronta el último asalto por la final de Liga y Europa

La hora de la verdad ha llegado para el Illes Balears Palma Futsal en el escenario más exigente posible. Tras dos batallas de máxima intensidad, el conjunto mallorquín se juega este sábado (19:00 horas / LaLiga+), el billete para la gran final de los play-off por el título liguero y la clasificación para la próxima edición de la UEFA Futsal Champions League. La eliminatoria regresa a un Palacio de los Deportes de Murcia que albergará un encuentro sin margen de error, donde el ganador continuará en la carrera por el título y el perdedor pondrá punto y final a su temporada.

El camino del conjunto dirigido por Antonio Vadillo hasta este punto ha requerido de una gran demostración de carácter y madurez competitiva sobre la pista. Después de encajar un duro golpe en el primer encuentro de la serie al caer derrotado en territorio murciano por 4-1, el cuadro balear se plantó el pasado miércoles en Son Moix contra las cuerdas y sin margen de error. En un pabellón que empujó a los suyos durante los cuarenta minutos, el Palma firmó una actuación llena de personalidad para superar a ElPozo Murcia Costa Cálida por 6-4, forzando el tercer y definitivo partido y demostrando que puede competir de tú a tú ante cualquier rival.

Más allá del importante impulso anímico que supuso la victoria del pasado miércoles, el Palma Futsal afronta ahora el reto de romper una barrera estadística que se le ha resistido a lo largo de su trayectoria en la Primera División. En la historia de sus participaciones en los playoffs por el título, la escuadra mallorquina ha disputado tres terceros partidos de semifinales y nunca ha conseguido imponerse. Los precedentes reflejan la dificultad del desafío: cayó en la temporada 2015/16 ante Movistar Inter y en la campaña 2018/19 frente al Barça, ambas veces con el factor cancha en contra, una situación similar a la que se vivió la pasada temporada, cuando tampoco logró superar al conjunto azulgrana pese a disputar el encuentro decisivo en Son Moix.

De cara al trascendental choque de Murcia, el vestuario viaja convencido de que la versión mostrada en el segundo partido debe marcar el camino. El cuerpo técnico sabe que ElPozo apretará al máximo ante su afición para hacer valer su condición de local, lo que obligará a los mallorquines a ofrecer su mejor nivel competitivo, minimizar errores y mantener una gran eficacia en ambas áreas. Con la lección aprendida, la moral reforzada tras la victoria del pasado miércoles y el objetivo de regresar a Europa, el Palma Futsal saltará a la pista murciana dispuesto a vaciarse por completo para intentar sellar un pase a la final tan difícil como ilusionante, aunque no podrá contar ni con Luan Muller ni con Mario Rivillos, que son baja por lesión.

El entrenador del Illes Balears Palma Futsal se muestra confiado en que su equipo pueda sacar su mejor versión y, consecuentemente, conseguir la clasifición a la final y a la Champions: «Nosotros pensamos en el encuentro, no en las consecuencias que pueda tener. Lo más importante es estar mentalizados en el partido», explicó el técnico del equipo balear, aunque admite que «el premio es muy bonito, tanto ir a Europa, que para mí es la mejor competición a nivel de clubes, como acceder a la final de la liga española». Por su parte, David Peña, asegura que el de este sábado «es uno de los partidos más importantes de la temporada» y que para ganarlo tienen que salir a la pista «sin miedo» y «sin tanto respeto».