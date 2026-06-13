El Illes Balears Palma Futsal B, a un paso de Segunda División

Es el partido más importante en la historia de la cantera del Illes Balears Palma Futsal. El conjunto dirigido por Óscar Tesías se encuentra a tan solo cuarenta minutos de culminar una temporada que ya es histórica y materializar el sueño del ascenso a la categoría de plata del fútbol sala español. Tras superar dos exigentes eliminatorias y dejar atrás a rivales experimentados como el Tenerife Iberia Toscal y el Albacete, el filial mallorquín se desplaza este sábado a tierras catalanas para afrontar, a partir de las 18:00 horas, el partido de vuelta de la tercera y última ronda de los play-off de ascenso frente al Futsal Gestoria Luis Mataró tras imponerse por 2-1 en el partido de ida. El equipo balear, por tanto, necesita empatar o ganar el partido para conseguir el ascenso a Segunda División. Una derrota les apearía del posible ascenso a la categoría de plata del fútbol sala español.

Óscar Tesías afronta con una enorme ilusión el partido más importante de la breve historia del Illes Balears Palma Futsal B. «Lo afrontamos con una ilusión bárbara», aseguró el técnico. «Hace dos años que estamos funcionando con el filial del Palma y en este tiempo hemos pasado de Tercera División a poder luchar por llegar a Segunda». Tesías considera que el equipo está preparado para competir contra cualquiera. «Jugamos contra un auténtico equipazo, pero competimos muy bien y vamos a por todas».