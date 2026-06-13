Tenis
Iga Swiatek prepara Wimbledon en el Mallorca Country Club
La número 3 del mundo prueba las pistas de hierba del Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships
La vigente campeona de Wimbledon, Iga Swiatek, entrena estos días en las pistas de hierba del Mallorca Country Club, en Santa Ponça, donde ha elegido ultimar su preparación para el Grand Slam londinense.
La tenista polaca, actual número 3 del ranking mundial y socia de honor del club, repite así su apuesta por estas instalaciones, en las que ya afinó su juego sobre césped la pasada temporada.
En este tramo clave del calendario de hierba, el Mallorca Country Club ha vuelto a invitar a Swiatek y a su equipo, que trabajan en la adaptación a la superficie en unas pistas que destacan por su calidad y por ofrecer condiciones similares a las de Wimbledon.
Además, la jugadora ha podido probar y contribuir a la puesta a punto de las pistas que acogerán, a partir del 20 de junio, el cuadro masculino del Mallorca Championships presented by Vanda Pharmaceuticals, prueba del circuito ATP.
“Es el mejor lugar para preparar la temporada de hierba. Calentaré las pistas para vuestro torneo de la próxima semana”, señaló la tenista. La presencia de Swiatek refuerza el posicionamiento del Mallorca Country Club como uno de los principales centros de preparación sobre césped en Europa en la antesala de Wimbledon.
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