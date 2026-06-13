Biel Oliver y Gisela Albor reinan en la Trail Running Golf de Son Quint

Biel Oliver y Gisela Albor fueron los ganadores de la prueba reina (16 Km) de la VII Trail Running Golf de Son Quint, mientras que Alejandro Forcades y María de Lluc Gascuñana hicieron lo propio en la distancia corta de 10 kilómetros. La prueba fue organizada este viernes por el Marathon Mallorca, presidido por Juan Ramis Soriano.

Biel Oliver (Tirany CM) se alzó con la victoria con un crono de 1h20:07. A treinta y cinco segundos entró Miquel Àngel Salom (Marathon Mallorca), con 1h20:42, mientras que Andreas Softeland completó el podio con un tiempo de 1h25:24.

La primera mujer en cruzar la meta fue Gisela Albor (Malift Mallorca), con un registro de 1h41:42. Segunda llegó Nerea Bueno, a casi media hora de la vencedora (2h04:04), mientras que Noemí Prats fue tercera con 2h04:37.

El internacional Alejandro Forcades (Mnormal), ya restablecido, se impuso en la prueba corta con un tiempo de 46:04. Xim Borrás (Esperdenya) finalizó segundo con 46:17 y el porrerenc Joan Alexandre Melià (JA Team) acabó tercero con 47:49.

Noticias relacionadas

María de Lluc Gascuñana (Es Carboners) fue la primera mujer en completar los 10 kilómetros, con un tiempo de 55:04. Carmina Obrador (Marathon Mallorca) se clasificó segunda (1h02:20) y Margarita Sorell (JA Team) completó el podio con 1h04:24.