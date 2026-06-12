Óscar Troya ya manda en el Atlético Baleares: “No se puede hablar de ascender en junio, el objetivo es ganar siempre”

Óscar Troya ha sido presentado este viernes como entrenador del Atlético Baleares, en las oficinas de Titanes Inversores Inmobiliarios, tras cerrar una exitosa etapa al frente del Poblense. El preparador mallorquín aterriza en el Estadi Balear con la misión de liderar un nuevo proyecto deportivo y deja un mensaje claro: “No se puede hablar de ascender en junio. No es ni razonable ni lógico. Estamos construyendo la plantilla. El objetivo es ganar siempre, siempre. A quien sea. Y ese va a ser el objetivo. No es eludir presiones, es ser realistas. Ese es el titular: el Atlético Baleares va a salir a ganar siempre”.

El director general del Atlético Baleares, Patrick Messow, ha mostrado plena confianza en la elección realizada por el club. “Después de las semanas que hemos pasado todos bastante mal, hemos decidido que la mejor opción es Óscar. Estamos súper convencidos de que es el entrenador del Atlético Baleares por mucho tiempo”, ha afirmado.

Troya ha revelado que el primer contacto se produjo “en la madrugada del domingo al lunes”, apenas unas horas después del fiasco tanto de los blanquiazules como de su ya ex equipo en la final del play-off de ascenso.

El técnico reconoce que abandonar Sa Pobla no es una decisión sencilla, aunque entiende la propuesta del Atlético Baleares como una oportunidad de crecimiento: “Siempre seré del Poblense, pero queríamos emprender una nueva aventura. Una estructura como la del Baleares es ilusionante para cualquier entrenador y, si eres balear, mucho más”.

El nuevo entrenador también ha subrayado la importancia de recuperar la conexión con la afición: “Tenemos que tener un equipo con carácter, un equipo que enganche a esa masa social. La necesitamos. El primer paso es que nosotros contagiemos algo y que ellos se sientan identificados con nosotros”.

Uno de los nombres propios de la comparecencia ha sido el de Jaume Tovar. Messow admite la dificultad de retener al atacante después de su gran temporada, aunque asegura que el club hará todo lo posible para lograr su continuidad. “Nuestro objetivo es que se quede Jaume. Vamos a hacer lo máximo posible”, señaló. En la misma línea, Troya ha destacado el rendimiento del futbolista: “Ha hecho un año espectacular. Vamos a agotar todas las opciones porque es un objetivo que Jaume Tovar esté con nosotros”.

Respecto al mercado de fichajes, Messow ha descartado una revolución basada en futbolistas procedentes del Poblense: “No vamos a firmar seis jugadores del Poblense ni desmontarles el equipo, obviamente. Tenemos buena relación. Cuando llegamos a un acuerdo con Óscar, avisé primero al presidente y le avisamos también de que estamos en conversaciones con algún jugador de ellos. Puede ser que llegue alguno, pero no vamos a hacer algo que a nosotros no nos gusta que nos hagan”.

Además, el dirigente alemán se ha referido a la situación del propietario, Ingo Volckmann, tras el duro golpe que supuso la eliminación en la fase de ascenso: “Los primeros días estaba jodido, pero ahora está mucho más motivado. Sabe que no puede dejar Baleares y siempre ha dicho que nunca va a dejar tirado al club”.

Messow ha confirmado también que el Atlético Baleares afrontará una reducción presupuestaria de cara a la próxima temporada, aunque muestra confianza en la capacidad de la entidad para seguir siendo competitiva. “No vamos a poder con todo. Va a haber una reducción de presupuesto, pero no tenemos miedo a nada. Vamos a hacer el mejor equipo posible para llegar a donde tenemos que llegar”.

Por último, el director general ha agradecido públicamente el trabajo realizado por Luis Blanco y ha anunciado la primera renovación del nuevo proyecto: Miguelito continuará en el Atlético Baleares la próxima temporada.