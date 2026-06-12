El mallorquinismo estalla contra Demichelis: “Lo peor de la traición, es que nunca viene de un enemigo”

Indignación y enfado entre los aficionados del Mallorca tras conocer la noticia de la marcha de Martín Demichelis. “Lo peor de la traición, es que nunca viene de un enemigo” (@llorinski), “No puede volver a pisar nuestro estadio” (@pmjf29), “Se le debería caer la cara de vergüenza” (@UniversoRCDM) o “Puede ser recordado como uno de los mayores mercenarios que han pasado por aquí” (@ejrcdm) son algunos de los comentarios que los mallorquinistas han vertido sobre el argentino en las redes sociales.

La salida del técnico tan solo dos semanas después de su renovación y de unas declaraciones en las que enfatizaba su “compromiso” con el club chocan de frente con la realidad. Demichelis se va y enfurece a los seguidores bermellones, que cargan contra él y su palabra con el club.

Infinidad de adjetivos como “traidor”, “desagradecido”, “aprovechado”, “falso”, “miserable” o “ridículo” inundan las redes mallorquinistas para definir al entrenador argentino, que aún no se ha pronunciado sobre la noticia. Algunos ironizan y escriben que “A Demichelis se le ve un tío con palabra” (@Pinchompi), y otros lo justifican con que “...cuando el dinero entra por la puerta…” (@pereponsss). Aunque a muchos de los bermellones la frustración les nace de la decepción. “Me ilusionaba Demichelis. Pensaba que podía ir bien con él al mando. Lo que no esperaba era esta puñalada trapera” (@obiku78).

Sea como fuere, el Mallorca se topa con una situación inesperada y algunos mallorquinistas señalan al club como el responsable: “Yo lo que creo es que Demichelis ha visto el percal, le ha llegado una oferta, y se quiere ir porque ve que quienes mandan en el club son unos ineptos y unos vende humos” (@RealTous70364). Mientras que otros aportan nombres para sustituir al argentino. “Es surrealista todo. Estamos a tiempo de fichar a Toni Amor, después del mundial sería un buen momento para venir” (@manresav).