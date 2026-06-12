Julián Robles señala cómo será su Poblense: “Queremos ser un equipo agresivo, intenso y dominador”

El Poblense ya ha presentado a su nuevo director de orquesta. Julián Robles ha aterrizado a sa Pobla para sentarse en el banquillo del equipo mallorquín con la idea de que quiere un equipo "agresivo, intenso, valiente, que tenga el balón en campo contrario y que sea dominador". "Sabemos de la dureza de la categoría y nuestra idea es correr y ser más agresivo que el rival y competir todos los partidos al maximo", indica el nuevo técnico. El flamante entrenador del conjunto pobler sustituye a Óscar Troya, del que afirma que "es muy buen entrenador" y que ha hecho "un muy buen papel".

Robles coge los mandos del Poblense después de que el equipo realizara una sorprendente primera temporada en Segunda RFEF llegando a la final de los play-off de ascenso, aunque avisa a sus jugadores de que el equipo ya no contará con el factor sorpresa: "Nadie nos va a regalar nada, hemos quedado terceros, los rivales ya no nos miran como un recién ascendido. Es una motivación también para los rivales, fuimos terceros, no podemos ir con el pecho hinchado porque empieza una liga muy dura con los partidos muy competidos". El nuevo técnico pobler asegura que "hay una base de jugadores muy buena", por lo que el proyecto será continuista, y afirma que "queremos mantener el bloque y hacer un equipo competitivo".

El entrenador de Palma recala en el banquillo pobler tras dos años de inactividad tras salir del filial del Mallorca. "Tuve un desgaste y no tenía ganas de entrenar", declara Robles, pero la llamada del Poblense le ha vuelto a generar "ilusión" y "ganas de empezar" a entrenar. Es por ello por lo que el técnico ha querido agradecer al presidente y la junta directiva del Poblense la "confianza" en él y su cuerpo técnico. Por su parte, Miquel Molondro ha indicado que han elegido a Julián Robles porque "es un entrenador ganador" y del que señala que "tiene carácter, es valiente y es el mejor que podría haber de las Illes Balears". El presidente del club estaba seguro de su apuesta por el técnico palmesano, de quien declara que "solo" han hablado con él por que "es el mejor para dirigir al Poblense".