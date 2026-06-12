Fútbol | Segunda RFEF
Julián Robles es el nuevo técnico del Poblense
La directiva acordó en la noche del jueves su apuesta por el exmallorquinista
Este viernes por la mañana se ha llegado a un acuerdo con el técnico
A falta de ocnfirmación oficial, Julián Robles será el entrenador del Poblense la próxima temporada. El conjunto azulgrana oficializó este miércoles la salida de Óscar Troya tras diez años en el banquillo del primer equipo pobler y en 48 horas ya ha elegido su sustituto. El nuevo entrenador pobler estaba sin equipo desde 2023, cuando dejó el banquillo del filial mallorquinista y había negociado hace uns semanas con el Platges de Calvià.
El club ha recibido un buen número de ofrecimientos de técnicos, además de los que la dirección deportiva que encabeza Martí Munar tenía sobre la mesa. Contreras, Tato, Miguel Soler, Joavn Stankovic y el propio Robles habían figurado en algún momento en la lista que manejaba la directiva que preside Miquel Benàssar ‘Molondro’.
Las conversaciones con los candidatos seleccionados por el Poblense se realizaron entre el miércoles y el jueves. Y anoche, una reunión de la directiva con el director deportivo acabó por aclarar la situación y dejar todo a expensas de que el candidato elegido acordara las condiciones del club.
Cerrado este viernes por la mañana
Finalmente, este viernes mañana se ha cerrado el compromiso con Julián Robles, que aterrizará en el Municipal de sa Pobla con el objetivo de, como mínimo, mantener la categoría en la campaña 2026-27 de un equipo que esta temporada ha sido la revelación del Grupo III y ha peleado por el ascenso.
Robles ha sido entrenador del Mallorca juvenil de División de Honor y del filial bermellón, al que llegó a ascender a Segunda B (actual Segunda RFEF). Además, también fue ayudante de Javier Olaizola cuando el también exmallorquinista dirigió al filial y posteriormente al primer equipo (en Segunda División).
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