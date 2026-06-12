Así han terminado Rafa Nadal, Sergi Darder, Álex Abrines y Abdón Prats el torneo en Pula Golf

El equipo Cap Vermell Grand Hotel, formado por el CEO de Cap Vermell Group, Toni Mir; el tenista español más laureado del mundo, Rafa Nadal; el exjugador del FC Barcelona y RCD Mallorca, Miguel Ángel Nadal y el empresario Pablo Morán, fue galordonado este pasado jueves, durante la entrega de premios de 'The Battle of Stars' como mejor tarjeta de la jornada disputada el pasado miércoles en Pula Golf Resort.

El reconocimiento se desveló durante la gala de clausura del torneo solidario, que puso el cierre a varios días de competición, convivencia y acciones benéficas en Golf East Mallorca. En la jornada del jueves, la mejor tarjeta correspondió al conjunto del que formaban parte Álex Abrines y el futbolista profesional Sergi Darder, en el recorrido del Club de Golf Son Servera.

La entrega de premios reconoció también la victoria final de Liz Emiliano, que volvió a coronarse por segundo año consecutivo tras alcanzar 226 puntos acumulados. La modelo, empresaria e influencer se impuso en la clasificación general por delante de Álex Abrines y Abdón Prats, ambos con 222 puntos, con el hándicap decantando la segunda posición a favor del medallista olímpico.

Durante la ceremonia, el presidente de Pula Golf Resort, Romeo Sala, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al recordar la importancia de la lucha contra la esclerosis, una enfermedad que vivió de cerca a través de su propia madre. La gala sirvió también para poner en valor el trabajo de entidades como ELA Balears y la Associació Balear d'Esclerosi Múltiple, representadas por sus presidentas, Catalina Rigo y Cristina Díaz.

Un torneo con grandes nombres y finalidad solidaria

The Battle of Stars ha regresado a Mallorca consolidado como uno de los torneos solidarios más relevantes del calendario deportivo nacional. La competición reúne cada año a grandes figuras internacionales procedentes del deporte, la moda, la comunicación y el entretenimiento, que comparten durante varios días una experiencia marcada por el golf, la convivencia y el compromiso social.

Jugadores y entrenadores como Paco Jémez, Fran González, Alain Boghossian, Pepe Reina, Roberto Donadoni, Luis Milla, Abdón Prats, Aleix García, Gianfranco Zola, Julio Salinas o Javier Clemente han participado en una edición de marcado acento solidario, que ha vuelto a situar a Mallorca como punto de encuentro de algunas de las grandes figuras del deporte.

Más allá del fútbol, The Battle of Stars ha contado también con referentes de otras disciplinas, como Rudy Fernández, Christian Schwarzer o Álex Abrines. A ellos se han sumado nombres del ámbito de la moda, la comunicación y el entretenimiento como Verónica Mengod, Pepín Liria, Paddy Noarbe o Liz Emiliano, ganadora final del torneo por segundo año consecutivo.

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La competición incluyó también iniciativas específicas de recaudación, como el desafío solidario The Magic Triangle, ganado por Rudy Fernández, y una rifa celebrada durante la gala de clausura. Los fondos recaudados irán destinados a apoyar la labor de ELA Balears y la Associació Balear d'Esclerosi Múltiple, además de otras iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares afectados por ambas enfermedades.