Automovilismo
La FIA le devuelve el podio de Mónaco a Gasly tras rectificar cinco días después
La FIA finalmente ha escuchado las quejas de Alpine y ha devuelto la tercera posición al piloto
Alguer Tulleuda Bonifacio
Pierre Gasly ha recibido en Barcelona la noticia más esperada de todas. A pocas horas de iniciar el GP de Barcelona-Catalunya en Montmeló, el francés ha conocido que la FIA ha retirado su sanción por exceso de velocidad en el 'pitlane' durante la carrera de Mónaco, una decisión que le hace recuperar la tercera posición del podio en Montecarlo en detrimento de Isack Hadjar.
El piloto de Alpine terminó tercero en Mónaco tras una carrera de enorme mérito, aunque el limitador de velocidad marcó hasta en dos ocasiones que el francés había superado el exceso de velocidad en el 'pitlane' permitido durante la carrera, en 0,1 km/h y 0,4 km/h, respectivamente. La decisión le hizo perder 10 segundos en total y pasó de tercero a séptimo, algo que permitió a Isack Hadjar subir al tercer escalafón del podio.
Sin embargo, Alpine entendió en todo momento que se trataba de un error. El equipo francés presentó pruebas y alegatos para demostrar que existía un grave error de criterio, algo que la FIA aceptó a debatir desde el principio. Eso no quitó la decepción inicial de Gasly, que admitió estar "destrozado" tras conocer la sanción: "No hay palabras para describir el dolor de perder un podio en la Fórmula 1 y en las calles de Mónaco. Estoy devastado", apuntó.
"Cruzamos la meta en tercer lugar, y eso es todo lo que quiero recordar. He soñado con ese podio miles de veces; todos hemos trabajado muy duro durante años para lograr momentos como este, y no se siente justo que nos lo arrebaten así. Realmente espero que se haga justicia. Lucharemos por ello con mi equipo", dijo Gasly tras la carrera dominical.
Cinco días después, con las miradas puestas en el GP de Barcelona-Catalunya, la FIA ha admitido finalmente su error y ha comunicado que las sanciones a Pierre Gasly en Mónaco quedan sin efecto. De esta manera, el piloto francés recupera el tercer escalafón del podio y es Isack Hadjar quien cae hasta la cuarta posición, una decisión a posterior pero que ha permitido impartir justicia tras una carrera en Montecarlo plagado por los accidentes y las múltiples sanciones.
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