Daniela García: "Mi objetivo es bajar de 1:59, me veo con posibilidades"

El año 2026 de la mallorquina Daniela García no ha comenzado de la mejor manera. Una gripe A condicionó su preparación durante la temporada de invierno y, posteriormente, una lesión muscular en el cuádriceps volvió a frenar su progresión, aunque ya está completamente recuperada.

La atleta calvianera ha pasado varias semanas en Mallorca junto a su familia, entrenándose en Magaluf bajo la supervisión de Carlos Ruiz. Una estancia que acompañó con su victoria en la Milla de Ibiza a finales de mayo

¿Cuál es en estos momentos el proyecto deportivo para la actual campaña después de los problemas surgidos durante esta pretemporada?

Sigue siendo el mismo. Aunque haya estado un mes sin correr, he podido mantener mi estado de forma. El objetivo principal es el Campeonato de Europa del mes de agosto, en Birmingham.

¿Disputará antes los Campeonatos de España?

Sí, en el Campeonato de España de pista cubierta hemos sido cuatro por la marca y es de suponer que todas estaremos en el de aire libre, ya que solamente hay tres plazas y tendré que luchar para conseguir una.

¿Cuáles son las rivales a batir?

Rocío Arroyo, Marta Mitjans y Lorea Ibarzabal.

Supongo que ha tenido que renunciar a alguna competición.

Me lesioné en marzo y lógicamente hubiera competido en alguna prueba en mayo.

¿Qué tiempos tendrá que hacer para estar en el podio?

Sobre dos minutos.

Esa marca por debajo de los dos minutos que tanto se le resiste, ¿sigue siendo su objetivo?

Al final, el atletismo mundial crece de nivel y bajar de dos minutos no es gran cosa hoy en día. Por lo tanto, el objetivo es bajar de 1:59, ya que al no estar por debajo de estos cronos tienes pocas posibilidades en grandes competiciones.

¿Se ve con posibilidades?

Si, me veo con posibilidades de conseguirlo.

¿Por su marca en 1.500, cree que sus posibilidades reales están en dicha distancia?

Mi entrenador me dice que con el tiempo mi prueba es la de 1.500. De momento, a disfrutar de los 800 metros.

¿Cuánto tiempo piensa que le queda para cambiar de prueba?

Un par de años mallorquines.