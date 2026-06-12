Mundial
Canadá veta la entrada del jugador Thomas Partey por su situación judicial
El centrocampista no podrá jugar en el encuentro entre Ghana y Panamá del próximo miércoles
Aitor Aguirre
Thomas Partey se ha encontrado con un problema inesperado en pleno Mundial. El centrocampista ghanés, futbolista del Villarreal esta temporada, no podrá disputar el primer partido de Ghana en el torneo, previsto para el miércoles 17 de junio ante Panamá en el BMO Field de Toronto, después de que se le haya denegado la entrada a Canadá, según ha informado The Athletic.
El motivo está relacionado con su situación judicial. Partey está formalmente acusado en Reino Unido y pendiente de juicio, aunque no ha sido declarado culpable y mantiene su inocencia. Esa circunstancia administrativa habría provocado, según las fuentes citadas por el medio, que las autoridades canadienses no autoricen su viaje al país, por lo que el seleccionador ghanés no podrá contar con él para el debut mundialista.
Partey fue acusado en julio de 2025 de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual por la Policía Metropolitana de Londres. El jugador se declaró no culpable en septiembre de ese mismo año. Posteriormente, en febrero de 2026, se le añadieron dos nuevos cargos de violación, de los que también se declaró no culpable en abril.
Mala temporada... y no seguirá en el Submarino
Con contrato con el Villarreal hasta el 31 de junio, ya que firmó por una temporada, el centrocampista no seguirá la próxima temporada. Su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado y ha sido uno de las decepciones del curso. Un futbolista, que al margen de su situación personal, había sido una pieza clave en el Arsenal y en el Atlético de Madrid.
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