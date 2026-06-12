Antonio Vadillo antes de jugarse el pase a la final de la Liga: "El premio por ganar este sábado es muy bonito"

El Illes Balears Palma Futsal afronta un partido determinante en sus aspiraciones de los objetivos de esta temporada y de la próxima. Los baleares juegan este sábado a las 19:00 horas el tercer partido de las seminales ante ElPozo Murcia Costa Cálida que, en caso de ganar, les clasificará para jugar la final de la liga y para disputar la Champions League la próxima temporada. “Después del primer punto perdido, hemos hecho los deberes y hemos forzado el tercer partido”, señaló Antonio Vadillo. A partir de ahí, el entrenador espera un encuentro de máxima exigencia. “Sabemos que va a ser un partido durísimo, donde los dos nos jugamos el pase a la final. Tenemos que saber manejar ciertas situaciones y mejorar algunas cosas que no hicimos bien ni en el primer ni en el segundo partido”.

El técnico cree que la serie ha dejado lecciones importantes para ambos equipos. Por un lado, el Palma comprobó en Murcia que una versión por debajo de su nivel habitual dificulta mucho competir ante un rival de la entidad de ElPozo. Por otro, el segundo encuentro permitió recuperar sensaciones y recordar cuál es el camino para tener opciones de clasificación. “La segunda parte del partido en Murcia estuvimos muy por debajo de nuestro nivel”, reconoció. Sin embargo, el triunfo en Son Moix dejó una lectura positiva. “Recuperamos un buen sabor de boca y también la certeza de lo que somos capaces de hacer cuando jugamos a nuestro nivel”.

Vadillo insistió en que el margen de error será mínimo ante un rival al que considera uno de los mejores equipos de la competición. “ElPozo nos va a obligar a jugar y a competir a nuestro máximo nivel. Es un grandísimo equipo y, para hacerle frente, tenemos que estar a un gran nivel nosotros”.

A pesar de que el premio en juego es enorme, el entrenador asegura que el vestuario está centrado únicamente en el partido. “Nosotros pensamos en el encuentro, no en las consecuencias que pueda tener. Lo más importante es estar mentalizados en el partido”, explicó. El jerezano admite que tanto una clasificación para la final como el acceso a la próxima Champions serían recompensas muy importantes, pero insiste en que todo pasa por competir al máximo nivel en Murcia. “El premio es muy bonito, tanto ir a Europa, que para mí es la mejor competición a nivel de clubes, como acceder a la final de la liga española”, afirmó. “Pero todo pasa por hacer un grandísimo partido contra un rival como ElPozo”.

Por último, Vadillo espera que ambos equipos muestren una versión más cercana a la de sus mejores momentos en la eliminatoria. “Con el apoyo de su público veremos un ElPozo más parecido al del primer partido que al del segundo”, aseguró. “Y nosotros intentaremos ser un Palma más parecido al del segundo partido que al del primero”.

David Peña: “Si jugamos como sabemos, tendremos muchas opciones”

David Peña afronta con la máxima ambición el tercer y definitivo partido de las semifinales frente a ElPozo Murcia Costa Cálida. “Sabemos que es una final, tanto para nosotros como para ellos”, aseguró. “Nos jugamos la clasificación para la Champions de la próxima temporada y el acceso a la final, por lo que es uno de los partidos más importantes de la temporada. Hay que salir a ganar”, afirmó el catalán.

Peña considera que la victoria lograda en Son Moix debe servir como referencia para afrontar el encuentro decisivo. El equipo recuperó sensaciones en el segundo partido de la serie y demostró que puede competir de tú a tú frente al conjunto murciano cuando muestra su mejor versión.

“Tenemos que hacer lo que se vio en casa”, explicó el jugador. “Salir sin miedo, sin tanto respeto, porque sabemos que si jugamos a nuestro nivel y con confianza podemos hacer frente a cualquier equipo”. En este sentido, Peña cree que la clave pasa por mantener la identidad del equipo y competir con personalidad. “Si jugamos como nosotros sabemos, tendremos muchas opciones de llevarnos el partido”, añadió.