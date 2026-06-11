Así se vivió la victoria número 100 de Marc Márquez en el box de Ducati: "Nunca estoy tranquilo contigo"

Ni el mejor de los guionistas podría haber escrio para Ducati una jornada más épica que la que vivió la fábrica el pasado domingo en Balaton Park (Hungría). El equipo oficial de Borgo Panigale logró su victoria número 100 en la categoría reina el mismo día que Marc Márquez conquistó su centenario en victorias en el mundial. Por si no fuese suficiente, Pecco Bagnaiaencadenó su tercer podio consecutivo esta temporada, tras ser tercero en las carreras de Cataluña y Mugello. Una euforia que queda reflejada en el nuvo capíutlo de 'Inside Ducati Lenovo Team', en el canal de YouTube del equipo.

Fue un gran fin de semana para la escuadra roja, pero lo cierto es que en el box también hubo momentos de tensión. El sábado, Marc Márquez se iba al suelo al inicio de la Q2, la sesión definitiva en la que se disputa la 'pole'. En las imágenes que recoge la nueva entrega del pasado GP, se puede observar como Davide Tardozzi, jefe de equipo, sufre junto a Julià Márquez, padre de Marc.

Finalmente, el catalán se apuntó la primera plaza, con un registro de 01:36.785, dejando a 0.053 a Pedro Acosta. "Dijiste que ibas a estar calmado hoy", decía una miembro del equipo. "Y pole position", reía Márquez. “Normalmente, no vengo al parque cerrado tras la pole, pero... vamos, paso a paso”, dijo Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, quien abrazaba al '93'. "Felicidades, tío. No vamos tan bien como vosotros”, se escuchaba decir Acosta a Márquez. “No vas mal”, le decía el catalán.

En la misma jornada, Marc se llevó la victoria al Sprint. "Ven aquí que te de un abrazo. Bravo, Marc", decía Gigi, visiblemente orgulloso. En las imágenes también se puede ver al vigente campeón en videollamada con su hermano Álex, aún baja tras su aparatoso accidente en Montmeló, y su pareja Gemma Pinto. "Hoy ha ido así, veremos mañana", apuntaba el '93'. "

Tras la celebración, se producía uno de los momentos más divertidos. "Me tengo que ir al control anti dóping, no me creen", dice Marc en el box. "¿Hacen uno de alcohol?", dice un miembro del equipo. "A ese no puedes ir tú, que das positivo", le vacilaba Marc.

En las imágenes de la carrera dominical, se masca la tensión durante la batalla entre Marc y Acosta, que terminó con victoria para el catalán. Al llegar al parque cerrado, Marc le recuerda a Dall’Igna quién escogió la goma trasera. "Era la media. Al principio no iba, pero...", decía el '93', feliz y orgulloso. Después, Acosta le felicitaba por la carrera. "Hemos corrido al límite, pero bien", decía Marc. Pecco Bagnaia, por su parte, se mostraba eufórico.

“Así se hizo la historia, alguien lo escribió"

Márquez se mostraba feiz al saber que coincidían dos centenarios en esa victoria. “Así se hizo la historia, alguien lo escribió", decía. "No sé si estás más cansado tú o yo", decía Gigi Dall'Igna, bromeando sofre cómo sufrió.

Tardozzi tiró las orejas al '93' por apretar demasiado en los últimos compases, cuando ya tenía cierta ventaja. "Era la estrategia de la media, tranquilo", decía Marc. "Nunca estoy tranquilo contigo", sentenciaba el 'jefazo'. Posteriromente, se puede ver la celebración por todo lo alto en el box, al ritmo de ‘No estaba muerto, estaba tomando cañas’.

Marc Márquez celebra junto a su equipo dos centenarios / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin duda, un fin de semana brillante para el '93', que logró recortar puntos en la lucha por el mundial tras el batacazo de las Aprilia. Marco Bezzecchi y Jorge Martín, los dos primeros clasificados, sumaron un 0 cada uno después de un aparatoso accidente múltiple en la curva 1 del trazado húngaro provocado por el madrileño, quien no pudo frenar la GP-26 y perdió el control de su moto. Se quedaron fuera los dos pilotos oficiales, Raúl Fernández con el Trackhouse, Fabio Di Giannantonio (tercero en el campeonato) y Fermín Aldeguer.

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Con el 'KO' de los tres primeros clasificados en la lucha por el título mundial, tras la caída múltiple en Balaton Park, el de Cervera ya se encuentra a 72 puntos del líder... y eso que el viernes pasado se encontraba a 102.