FÚTBOL
La UEFA deja en evidencia a Trump: el árbitro africano vetado en EEUU pitará la Supercopa de Europa
El somalí Omar Aran recibe la gratificación europea de abrir la temporada oficial dirigiendo el París Saint Germain-Aston Villa el próximo 12 de agosto en Salzburgo
Tal vez no sea suficientemente inofensivo para entrar en Estados Unidos con todos los papeles en regla, pero sí debe ser suficientemente buen árbitro como para pitar la Supercopa de Europa. La UEFA ha dejado en evidencia con un gesto simbólico la durísima política migratoria de Donald Trump, que ha sido capaz de impedir la entrada al país a un árbitro elegido por la FIFA para pitar el Mundial, ofreciéndole la final del torneo que abre la temporada oficial en el continente.
El somalí Omar Abdulkadir Artan se ha convertido tristemente en famoso por ser el colegiado al que Estados Unidos ha impedido la entrada en su territorio. Simplemente por su nacionalidad. Somalia es uno de países cuyos ciudadanos tienen prohibido viajar a Estados Unidos y con el colegiado no se ha hecho una excepción. Pese al aval de la FIFA. Pese a haber sido elegido el mejor árbitro de la confederación africana en 2025.
"Un ejemplo de unión"
Artan fue declarado "inadmisible" por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza por "problemas en el proceso de verificación de antecedentes" y no se le permitió la entrada cuando aterrizó el pasado 6 de junio en Miami en un vuelo procedente de Estambul. El Gobierno de Somalia exigió una explicación a Washington y la FIFA. El ministerio de Juventud y Deportes catalogó de "lamentable" el trato dispensado a Artan, que iba ser el primer representante del país en participar en un evento de esta magnitud internacional.
El árbitro, de 34 años, emitió un comunicado para agradecer las muestras de apoyo recibidas y aseguró que mantenía "una actitud positiva" pese a la discriminación sufrida por Estados Unidos. "Estoy centrado en los próximos retos de mi carrera y me comprometo a mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro", explicó, antes de conocer que la UEFA le concedería la satisfacción honorífica de pitar la final de la Supercopa entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa. Será el 12 de agosto en Salzburgo.
"Es un ejemplo de cómo el fútbol puede unir a personas de África, Europa y el resto del mundo", destacó Patrice Motsepe, el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).
Internacional desde 2018
Antes de tomar esa decisión, la UEFA conversó con la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para la conveniencia de la designación. Artan es internacional de la FIFA desde 2018 y al final de la presente campaña dirigió el partido de vuelta de la final de la Champions League africana.
"Omar Artan es un árbitro joven pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la Confederación Africana de Fútbol. El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral, que le ha valido esta prestigiosa nominación", manifestó Aleksander Čeferin, el presidente de la UEFA, en un comunicado del organismo. Su colega al frente de la CAF, Patrice Motsepe, "agradece enormemente" europeo para reconocer "la excepcional capacidad arbitral y al respeto internacional del que goza" Artan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sant Joan será festivo en nueve municipios de Mallorca: consulta dónde no se trabaja el 24 de junio
- 22 de los 32 aspirantes a las oposiciones docentes de Educación Física de Mallorca denuncian «arbitrariedad» y «vicios de forma»
- Salud cierra la cocina de Can Arabí, que abastece a 33 comedores escolares de Mallorca
- Juzgan a un empresario agrícola de Mallorca por acosar y amenazar a su hija que asumió el control: “Te destruiré la empresa, habrá sangre”
- El acto de graduación de los estudiantes de la Rafa Nadal Academy, en imágenes
- La mallorquina Angy Fernández canta ante el Papa y protagoniza uno de los momentos más comentados de la visita de León XIV a España
- Sineu estrena la nueva ordenanza que permite aparcar frente a los vados
- Crisis en Son Espases: acusan de ralentizar las altas por la guerra de pluses entre médicos del hospital de Baleares