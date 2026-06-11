El Palma Futsal se defiende ante la acusación de amaño de partidos: "Esta situación es inadmisible"

El Palma Futsal ha negado rotundamente cualquier vinculación con el presunto amaño de partidos por el que fue señalado durante la tarde del miércoles, apenas unas horas antes de disputar su encuentro frente a ElPozo Murcia. El club ha emitido un comunicado este jueves en el que asegura ser “totalmente ajeno a cualquier actuación que pudiera haberse producido al margen de la legalidad y rechaza de manera contundente cualquier práctica relacionada con el amaño de partidos o las apuestas deportivas irregulares”.

Todo ello se produce después de que Diario de Navarra revelara que, en el marco de la investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 1 de Tudela sobre el caso que afecta al expresidente del Tudelano y del Ribera Navarra, Ramón Lázaro, se apunta a que el encuentro entre el conjunto navarro y el verde pistacho, correspondiente a la temporada 2023/24, habría sido presuntamente amañado. Aquel partido terminó con victoria local por 6-3.

Según la investigación, se habrían destinado 100.000 euros para influir en el resultado del encuentro mediante pagos a determinados jugadores implicados del conjunto balear, sobre los que posteriormente se habrían realizado apuestas deportivas.

La entidad presidida por José Tirado explica que tuvo conocimiento de los hechos que se le atribuyen “exclusivamente a través de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación” y subraya que “hasta la fecha” no ha recibido “ninguna comunicación, notificación o requerimiento oficial por parte de las autoridades competentes”.

Asimismo, el club reitera su “política de tolerancia cero ante cualquier conducta que atente contra la integridad de las competiciones deportivas, los principios del juego limpio y los valores” que han marcado su trayectoria. En este sentido, garantiza que, “en el supuesto de que la investigación acreditase la participación de cualquier persona vinculada al club en el momento de los hechos”, actuará “con la máxima contundencia” y ejercerá “todas las acciones” que legalmente le correspondan “en defensa de sus intereses y de los valores” que representa.

El Palma Futsal también muestra “su máxima disposición a colaborar con la Justicia y con los organismos competentes en todo aquello que pueda ser requerido para el esclarecimiento de los hechos” y considera que “las informaciones publicadas están generando un grave perjuicio reputacional para la entidad” al vincular el nombre del club “con unos hechos absolutamente incompatibles” con los valores que siempre le han definido.

“Esta situación es inadmisible para una entidad que ha construido su trayectoria sobre los principios de la honestidad, la transparencia, el esfuerzo y el juego limpio”, añade el comunicado.

La entidad asegura que, “una vez se conozcan con exactitud los hechos y se determinen las correspondientes responsabilidades, actuará en consecuencia y ejercerá cuantas acciones legales estime oportunas para defender su honor, su imagen y su reputación institucional”, así como sus “intereses” y los de “todos aquellos que forman o han formado parte” del Palma Futsal.

“El club defenderá hasta las últimas consecuencias el prestigio construido durante años de trabajo, esfuerzo y compromiso con los valores del deporte, valores que han convertido al Illes Balears Palma Futsal en una referencia dentro y fuera de las pistas”, concluye el comunicado.

Esta acusación tan grave choca, además, con que el los de Antonio Vadillo necesitaban ganar ese encuentro para ser quintos y no sextos en la tabla, un detalle importante a la hora de los cruces por el título de Liga. Los baleares, además, lograron igualar el duelo en el que iban perdiendo por 3-0 gracias a un triplete de Vilian culminado en el minuto 38. Sin embargo, David, Tripodi y Hamza desnivelaron la balanza en un minuto y medio, ante un Palma que llegó a estar en inferioridad por expulsión de Marcelo (6-3).

De aquella plantilla solo quedan Barrón, Luan Müller, Rivillos, Ernesto y un Fabinho que no jugó porque estaba lesionado. También militaba Bruno Gomes, que ahora está cedido en el Semey de Kazajistán.