Jaume Pol dejará el Atlético Baleares: ultima su fichaje con el Jaén
El capitán blanquiazul se marcha a Primera RFEF tras dos temporadas en el Estadio Balear
El extremo Moha Keita también interesa al conjunto andaluz
El Atlético Baleares se queda sin uno de los futbolistas que debía liderar el proyecto blanquiazul, que por tercer año cosecutivo jugará en Segunda RFEF en busca de un nuevo intento de ascenso.
El lateral y central zurdo ha llegado a un acuerdo con el Jaén, equipo que precisamente le arrebató el ascenso al conjunto palmesano al vencer por 1-2 en el Estadi Balear en la vuelta de la final del play-off.
No es el único jugador blanquiazul por el que se ha interesado el Jaén, ya que también está interesado en el extremo Moha Keita. El atacante, uno de los más destacados del curso junto al propio Jaume Pol y al goleador Jaume Tovar, tiene además otras ofertas de equipos de Primera RFEF.
Con la marcha de Jaume Pol, el Atlético Baleares deberá reforzar el flanco izquierdo de su defensa, ya que tampoco siguen el lateral Iván Serrano y el central Guillem Castell, jugador que también podía actuar como carrilero.
Los dos forman parte de la nómina de diez jugadores que no siguen en el equipo blanquiazul, al igual que el técnico Luis Blanco.
Óscar Troya, confirmado
El Atlético Baleares ha empezado a trabajar con celeridad para intentar cerrar lo antes posible su equipo y, tras anunciar ayer miércoles las bajas, este jueves ha oficializado la llegada del técnico Óscar Troya, que llega procedente del Poblense y que podría aterrizar en la Vía de Contura junto al lateral zurdo Nofre Riera.
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