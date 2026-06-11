Baloncesto | Liga Femenina
El Azulmarino eleva su nivel con los fichajes de Belén Arrojo y Alima Dembélé
La alero internacional y la ala-pívot maliensese unen a la plantilla de Alberto Antuña para la Liga Femenina Endesa
La granadina fue bronce con la selección española en el Mundial de 2018
El Azulmarino sigue construyendo una plantilla de nivel para su primera temporada en la Liga Femenina Endesa. El club mallorquín ha anunciado los fichajes de Belén Arrojo y Alima Dembélé, dos incorporaciones de peso para reforzar el juego exterior e interior del equipo que dirigirá Alberto Antuña.
Belén Arrojo, alero granadina de 31 años y 1,88 metros, llega tras competir la pasada temporada en el Perfumerías Avenida, en un curso marcado por su regreso tras una rotura del ligamento cruzado anterior. En la EuroCup disputó 12 partidos y promedió 4,7 puntos, 3,8 rebotes, 0,8 asistencias y 7,2 créditos de valoración. En la Liga Femenina Endesa, su papel estuvo más ligado al trabajo colectivo, la defensa y la experiencia.
La nueva jugadora del Azulmarino cuenta con una amplia trayectoria en la élite. Ha ganado dos Copas de la Reina, una Supercopa y fue bronce con la selección española absoluta en el Mundial de 2018. Además, en categorías de formación conquistó tres oros europeos con España. En Mallorca se reencontrará con Alba Torrens y Carmen Grande, con quienes ya compartió vestuario en etapas anteriores.
Arrojo se mostró ilusionada con su llegada al proyecto balear: “Estoy muy feliz e ilusionada por esta nueva etapa y por formar parte de un proyecto tan ambicioso. Afronto esta temporada con muchísimas ganas, ilusión y con la máxima ambición para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos”.
Dembéle, internacional con Mali
El otro refuerzo anunciado es Alima Dembélé, ala-pívot internacional maliense de 26 años y 1,90 metros. Procede del Joventut Badalona, donde firmó una temporada de gran impacto en la Liga Femenina Endesa. Sus números resumen la importancia de su fichaje: 17 puntos, 7,5 rebotes, 47,9% en tiros de dos, 32,1% en triples y 16,9 créditos de valoración en 25 partidos.
Dembélé aportará físico, versatilidad y capacidad anotadora a un Azulmarino que quiere competir desde el primer día en la máxima categoría. También tiene experiencia internacional con Mali, selección con la que ha logrado dos platas en el Afrobasket, en 2021 y 2025, y un bronce en 2023.
La jugadora maliense también dejó sus primeras palabras como nueva integrante del club: “Me alegra mucho formar parte del equipo; ahora somos una familia”.
Con los fichajes de Arrojo y Dembélé, el Azulmarino Bakset Mallorca añade experiencia, centímetros y producción a una plantilla que cada vez deja más claro su objetivo: no limitarse a debutar en la élite, sino hacerlo con ambición.
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