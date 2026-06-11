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El Atlético Baleares hace oficial el fichaje de Óscar Troya

El técnico mallorquín, de 48 años, se incorpora al frente del conjunto blanquiazul para liderar el proyecto deportivo de la temporada 2026-2027

Óscar Troya, entrenador del Poblense, posa para este diario en el Poliesportiu de sa Pobla.

Óscar Troya, entrenador del Poblense, posa para este diario en el Poliesportiu de sa Pobla. / SERGI FULLANA

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Redacción Deportes

Palma

Procedente de la UD Poblense, club en el que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria desde 2016, Óscar Troya llega al Atlético Baleares tras consolidarse como una de las figuras más destacadas de los banquillos del fútbol balear. El técnico mallorquín acumula una amplia experiencia en las categorías de Tercera División, Segunda División B, Segunda Federación y Tercera Federación.

Esta temporada logró clasificar a la UD Poblense para las finales del playoff de ascenso a Primera Federación, donde su equipo cayó eliminado en la tanda de penaltis. Bajo su dirección, el conjunto pobler firmó una destacada campaña con un balance de 16 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 34 encuentros, registros que le permitieron finalizar en la tercera posición de la clasificación.

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Además, durante su etapa al frente del conjunto de Sa Pobla consiguió el ascenso desde Tercera RFEF y conquistó el campeonato de la categoría en la temporada 2024-2025. Entre sus mayores logros también figura el título de campeón de Tercera División en la campaña 2019-2020, que permitió al club dar el salto a Segunda División B.

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