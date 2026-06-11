Automovilismo
Alonso, en clave de despedida: "Probablemente será mi último gran premio en Barcelona"
"Barcelona no estará en el calendario en 2027 y yo no he decidido lo que haré al año que viene, así que menos aún lo que haré en dos años", lanza Fernando en vísperas de un gran premio difícil para Aston Martin
Fernando Alonso ha empezado a despedirse del Circuit de Barcelona, escenario de algunos de los grandes momentos de su carrera y de la famosa 'marea azul' que le acompañó durante sus tiempos de gloria. En vísperas de un GP de Barcelona-Catalunya, que afronta con mínimas expectativas con Aston Martin, el bicampeón español ha reconocido que "probablemente este domingo será mi última carrera aquí".
No significa, según ha matizado, que vaya a retirarse a final de temporada. "Eso lo decidiré en verano", ha advertido. "Sin embargo, si aún no tengo claro si voy a seguir, si voy a renovar para el año que viene, mucho menos sé lo que haré en dos años. Y Barcelona no estará en el calendario en 2027, sino en 2028", ha recordado el asturiano, embajador del Circuit y que como tal, influyó decisivamente en la continuidad del trazado catalán en la F1, aunque con carácter bianual y conviviendo con el GP de España en Madrid.
"El adiós está ahí presente. En cada carrera pienso que puede ser la última", ha reconocido. "Pero eso no me afecta demasiado, no cambia nada de mi carrera o mi vida. Logré mucho más de lo que jamás soñé ni imaginé de niño. Lo duro es no ganar carreras y no ser competitivo", ha añadido.
Alonso ha hecho balance de su particular historia en el Circuit: "La victoria de 2006, cuando era campeón, la última, la 32, con Ferrari... Aquí hice mi primer test con un monoplaza, también el de Renault o Benetton. Y di una vuelta con el Rey Juan Carlos I. No me daba cuenta que estaba ahí cuando conducía el Megane", ha recordado con nostalgia.
Un fin de semana difícil
Alonso espera "disfrutar" del fin de semana y devolverle el cariño a su afición. "Es mi gran premio 23 y todos han sido mágicos y este último también tiene que serlo, aunqu no seremos competitivos esta vez". Después de sumar el primer punto de la temporada en Mónaco, el asturiano entiende que "básicamente no creo que haya gran diferencia, porque el punto que conseguimos allí fue más por las cosas que sucedieron, por las penalizaciones y porque hubo gente que abandonó. No podemos ocultar la realidad, no fuimos competitivos el domingo y probablemente no merecíamos ese punto”, ha valorado, con sinceridad.
“Mi motivación no ha cambiado, entiendo como funciona este deporte, sé que se necesita trabajar en equipo para optimizar un buen paquete. Necesitamos tiempo, pero en F1 hay que rendir cada dos semanas, Nuestras esperanzas son de cara a la segunda parte de la temporada" ha dichio.
Respecto a la rivalidad de los proyectos de Barcelona y Madrid en Fórmula 1, Alonso ha sido contundente: "Gracias a Dios esto no es el fútbol, somos unos privilegiados por tener dos grandes premios en nuestro país. Barcelona es nuestro gran premio de casa, se prueban muchas cosas aquí, venimos a eventos con espónsors, a test... conocemos el circuito, está abierto todo el año, también hay MotoGP... Madrid es evento con un enforque diferente. Son experiencias complementarias y buenas para el deporte en España".
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