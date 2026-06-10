Fútbol
Xisco Campos, nuevo entrenador del Nàstic de Tarragona
El exjugador pone fin a su etapa en el Mallorca y firma por el club catalán para las dos siguientes temporadas
Xisco Campos es el nuevo entrenador del Nàstic de Tarragona. El mallorquín firma con el club catalán, que milita en Primera RFEF, para las dos próximas temporadas y vuelve a desvincularse así del Real Mallorca tras su etapa de cuatro años como entrenador auxiliar. En las dos primeras, estuvo en el filial, y en las dos últimas, en el primer equipo del conjunto bermellón.
El exjugador es la puesta del nuevo director deportivo del club tarraconense, su compatriota Tomeu Nadal. De este modo, Campos da su primer paso como primer entrenador tras haber estado en las dos últimas campañas formando parte del staff técnico de Jagoba Arrasate y, en estos últimos meses, también del de Martín Demichelis.
"Tenía que dar el paso por un bien mío, cuando estás excesivamente protegido no creces", comentó el de Binissalem en la Ser. Xisco ya conoce lo que es el Nàstic: antes de regresar al Mallorca en 2017, estuvo seis temporadas en el equipo grana y fue participe del ascenso a Segunda en la 2014/15. Ahora, vuelve para ser la cabeza visible del proyecto.
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