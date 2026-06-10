Rudy Fernández: "Ojalá podamos vivir baloncesto ACB en Baleares, el panorama es positivo"

Rudy Fernández ha vuelto a expresar esta mañana su deseo, como ha hecho en otras muchas ocasiones, de poder ver a un equipo mallorquín o de las Illes Balears jugar en la máxima categoría del baloncesto español. "Ojalá podamos vivir baloncesto ACB en Baleares, el panorama es positivo. Se ha dado un paso adelante en LF Endesa, se está apostando mucho y, sobre todo, desde las instituciones baleares. Todo lo que tenga que ver con empujar el baloncesto en las islas, ojalá poder ver un partido de ACB aquí, sería un sueño", ha afirmado el mallorquín este miércoles al ser preguntado sobre la inversión de Sage Sports Group en el Palmer Basket y el ascenso del Azulmarino.

El exjugador del Real Madrid ha sido uno de los protagonistas de The Battle of Stars en Pula Golf, un torneo solidario en el que todo lo recaudado va destinado a la lucha contra la ELA y la Esclerosis Múltiple. En lo que respecta al conjunto blanco, ha considerado que la "difícil" temporada de los de Sergio Scariolo, en la que no han conseguido ninguno de los títulos en disputa, debe servir como "toque de atención tanto para club como para jugadores".

"A veces estas temporadas vienen bien para ese toque de atención tanto para club como para jugadores, de volver a esa dinámica de los últimos años que hemos intentado construir. Hay que reflexionar de cómo ha ido y sacar cosas positivas porque las ha habido, pero ser autocríticos y afrontar el año que viene con las expectativas que genera llevar el escudo del Real Madrid", ha explicado.

Sobre el Mundial de fútbol y el papel de la selección española, Rudy espera que sea "algo bonito para disfrutar". "Estos últimos años han hecho buenos torneos, ojalá el Mundial sea algo bonito para disfrutar. Siempre recuerdo el gol de Iniesta y ojalá puedan darnos la satisfacción que esperamos todos los españoles en un torneo así", ha zanjado.