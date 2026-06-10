Revolución en el Atlético Baleares: diez bajas confirmadas para la próxima temporada

El Atlético Baleares ha iniciado una profunda reestructuración de su plantilla de cara a la temporada 2026/27. La entidad blanquiazul ha confirmado la salida de diez futbolistas que no continuarán defendiendo la camiseta balearica el próximo curso, en un movimiento que anticipa importantes cambios en el proyecto deportivo, que será liderado por Óscar Troya, tras una campaña en la que se quedó a las puertas del ascenso a Primera RFEF.

Entre las bajas más destacadas figura la de Guillem Castell, uno de los capitanes del equipo durante las dos últimas temporadas. El defensa central cierra su etapa en el club después de disputar 54 partidos oficiales, en los que anotó cuatro goles y repartió dos asistencias, convirtiéndose en una de las referencias del vestuario.

También ponen fin a su vinculación con el Baleares el centrocampista alemán Ulrich Taffertshoffer, que acumuló 64 encuentros oficiales en dos campañas, y Gabriel Ramis, defensa de Sa Pobla que participó en 35 partidos desde su llegada hace dos temporadas.

La lista de salidas incluye además a Iván Serrano, lateral izquierdo que disputó 29 encuentros el pasado curso; Marc Lachevre, incorporado en el mercado invernal y autor de un gol y dos asistencias en 21 partidos; y Víctor Morillo, extremo sevillano que aportó dos tantos y cinco asistencias en 39 apariciones.

En la parcela ofensiva, el club también prescinde de Manuel Morillo, Darius Fustos, Juanmi Durán y Álex Pachón. El delantero andaluz firmó dos goles en 14 encuentros, mientras que el atacante rumano logró un tanto en 11 partidos tras llegar en enero. Por su parte, Juanmi Durán destacó con un gol en la Copa del Rey, y Pachón cerró su breve etapa en la isla con un gol en 12 participaciones.

Estas diez bajas se suman a la marcha del entrenador Luis Blanco, quien tampoco continuará al frente del primer equipo tras una etapa de año y medio en la que dirigió 55 partidos oficiales. Bajo su dirección, el Atlético Baleares logró clasificarse para el play-off de ascenso por segunda temporada consecutiva y protagonizó una histórica victoria frente al Espanyol en la Copa del Rey.

De momento, el club ha confirmado que mantienen contrato en vigor para la próxima temporada Pablo García, Julián Rivas, Hugo Anglada, Axel Bejarano, Florin Andone, Adri Català, Pablo García Mallo y Víctor Esteban. Además, la entidad ha informado de que continúa negociando con el resto de futbolistas de la plantilla para definir su futuro de cara al nuevo curso. Nofre Riera, lateral izquierdo que brilló en el Poblense bajo las órdenes de Troya, será la primera incorporación para el próximo curso.

Con estas decisiones, el Atlético Baleares da el primer paso en la configuración de un proyecto renovado con el objetivo de volver a luchar por el ascenso a Primera Federación.